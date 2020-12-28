Пресс-конференции

15:27 28.12.2020

Основной целью законопроекта о территориальной обороне является создание отдельного от ВСУ военного формирования – замсекретаря СНБО Кривонос

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Киев. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Основной целью законопроекта о территориальной обороне является выведение войск территориальной обороны из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отдельное воиснкое формирование, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос.

"У нас территориальная оборона сейчас, как Вавилонская башня. Все о ней говорят не один год, но все говорят на разных языках, хотят построить, не понимая простых вещей. Законопроект о территориальной обороне расставит все взаимоотношения, начиная от президента Украины, и заканчивая последним гражданином Украины", – сказал Кривонос на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Так, проект закона №4504 "О территориальной обороне Украины" предусматривает выведение войск территориальной обороны из состава ВСУ в отдельное воинское формирование. При этом численность войск будет утверждаться Верховной Радой и вводится новый вид службы - территориальная военная служба.

В свою очередь глава правления ОО "Всеукраинское объединение "Патриот" Анна Майборода добавил, что территориальная оборона исполняет свои функции за пределами боевых действий, но должна начинать готовиться во время мирного периода.

Так, основными принципами законопроекта спикеры назвали: территориальность, массовость, и минимальное время боеготовности.

Помимо вышеперечисленных факторов, спикеры отметили важность общественности в принятии решений по законопроекту.

"Важная роль, на которую мы опирались – это роль общественности, волонтеров и организаций. Они и раньше и сейчас являются сильным фактором развития и резервом территориальной обороны. Есть направления, где без общественности очень трудно достигнуть позитивного результата. Например, вопросы, связанные с формированием и развитием гражданской идентичности, вопросы национально-патриотического воспитания", – сказал глава правления ОО "Движение содействие территориальной обороне Украины" Андрей Гордиенко.

Спикеры также считают, что правильно организованная система территориальной обороны позволит сохранить конституционный порядок и обеспечить стабильную жизнедеятельность регионов и стран.

Кроме того, Кривонос ответил на вопрос журналистов по поводу заявления первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля о том, что он позволяет себе "лезть в политику", несмотря на закон о военных. "В законе о социальной защите военнослужащих четко обозначено то, что запрещается военнослужащим. Я не являюсь членом политической партии, я не принимаю участие в политических сборах. А все остальное не является запрещенным. Поэтому комментировать это я никак не стану. Но все, что прописано в законе для военнослужащих, я четко выполняю", – сказал Кривонос.

Теги: #тероборона #снбо
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