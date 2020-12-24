Пресс-конференции

14:46 24.12.2020

Для преодоления экономического кризиса в Украине в 2021г необходима смена премьера – эксперты

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Киев. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Пандемия коронавируса усугубила экономическую ситуацию в Украине и значительно подорвала доверие народа к президенту Владимиру Зеленскому, и одной из причин такого дисбаланса является некомпетентность премьер-министров и отсутствие тандема Кабмина и президента, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Зеленский решил, что он самый сильный, а премьер должен быть принципиально слабый. И эта стратегия подвела,потому что каждый следующий премьер был хуже предыдущего", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Украина" в четверг.

Вместе с тем, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко выразил убеждение, что для вывода страны из кризиса президенту необходим новый премьер-министр. При этом достойной кандидатурой на этот пост он считает лидера ВО "Батькивщина" и главу одноименной парламентской фракции Юлию Тимошенко.

"Чтобы избежать кризиса, необходимо создать новый парламент, который будет профессиональнее нынешнего. Тимошенко должна получить полномочия не только возглавить правительство, но и принимать участие в его формировании, потому что в ее политической биографии был период, когда она возглавляла правительство, где не было ни одного ее министра. И это правление было признано успешным. Поэтому идея назначения Тимошенко премьером, еще учитывая ее международные связи, колоссальный опыт и большую работоспособность будет уместной", – сказал Матвиенко.

Среди других основных проблем следующего года эксперты выделили необходимость сосредоточиться на внутренних проблемах страны. По их словам, в 2021 году прогнозируется проблема прослойки малообеспеченных людей, пострадавших от экономических последствий коронавируса. Также политологи прогнозируют инициирование парламентской реформы, которая ляжет в основу формирования Конституции Украины.

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