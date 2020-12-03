"Укроборонпром" планируется ликвидировать в 2021г, его трансформацию обсудит СНБО – глава госконцерна

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Киев. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение назначенного им в четверг генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Юрия Гусева провести отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, посвященное трансформации "Укроборонпрома" и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в целом.

"Планируется, что в 2021 году "Укроборонпром" прекратит свое существование.. Мое предложение, чтобы "дорожную карту" трансформации "Укроборонпрома" рассмотрел СНБО, по результатам которого четко утвердить этапы, ожидаемые результаты и ответственных за тот или иной этап", – сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Новоназначенный глава госконцерна поддержал озвученную ранее концепцию трансформации "Укроборонпрома" в холдинги под двумя зонтичными холдингами - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".

Комментируя конфликт между "Укроборонпромом" и Минстратегпромом во главе с вице-премьером Олегом Уруским, которого нынешнее руководство госконцерна обвинило во вмешательстве в деятельность и кадровые назначения, Гусев заявил, что президент страны поручил ему "работать в команде", в том числе с правительством и Минстратегпромом.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович на пресс-конференции выразил мнение, что конфликт был вызван недостатком стратегических коммуникаций.

"И моя должность, и должность Юрия (Гусева – ИФ) возникли одновременно, чтобы преодолевать эту проблему. Мы уже провели предварительные переговоры на уровне персональном, и есть решение Офиса президента, что Офис выступит мостом и поможет г-ну Урускому и г-ну Гусеву найти общий язык. А гарантом является президент Украины", – сказал Арестович.

Гендиректор госконцерна сообщил, что уже успел провести встречу с главой Минстратегпрома, однако с руководством самого "Укроборонпрома" еще не встречался.

По словам Гусева, он пока не готов комментировать кадровые решение в госконцерне, но проанализирует деятельность каждого руководителя и к концу декабря подведет итоги.

Глава "Укроборонпрома" также сообщил, что после трансформации "Укроборонпрома" готов продолжать работать в команде президента Зеленского на том посту, который тот посчитает нужным.

Гендиректор уточнил, что считает необходимым доформирование наблюдательного совета "Укроборонпрома", в котором сейчас два из пяти мест (оба – по квоте президента) остаются вакантными. В то же время Гусев указал, что нынешних трех членов набсовета достаточно для принятия решения.

Комментируя возможные юридические риски, связанные с недавним решением Конституционного суда об отсутствии у президента прав на подобные кадровые назначения, глава "Укроборонпрома" заявил, что такие полномочия президента предусмотрены в законе об особенностях управления объектами госсобственности в ОПК.

Он также сообщил, что планирует встретиться с руководившим концерном до 6 октября Айварасом Абромавичусом, при котором разрабатывалась концепция трансформации "Укроборонпрома", но пока последний раз виделся с ним восемь месяцев назад.

Гусев уточнил, что также организует встречу с экспертной средой.

Как сообщалось, в середине ноября "Укроборонпром" заявил о вмешательстве вице-премьера Уруского и Минстратегпрома в деятельность госконцерна в виде устных поручений и многочисленных настояний. "Систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис", "Киевский бронетанковый завод", "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области", – говорилось в открытом письме "Укроборонпрома" руководителям государства. По мнению госконцерна, такие действия могут содержать признаки злоупотребления влиянием, конфликта интересов, приводящие к коррупционным рискам. В "Укроборонпроме" напомнили, что функцию собственника по отношению к госконцерну может осуществлять только Кабинет министров Украины через наблюдательный совет, тогда как Минстратегпром выполняет лишь функцию формирования государственной политики и соответствующего регулирования в оборонно-промышленной отрасли.

"Укроборонпром" также указал, что Минстратегпром срывает разработку ключевых законодательных и нормативных актов, ставит под угрозу реформирование ОПК и подписания контрактов с производителями вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины и других заказчиков уже с января 2021 года.

В свою очередь Минстратегпром заявило, что удивлено "демаршем" руководства госконцерна "Укроборонпром". "Задача реформирования и создания действенной, эффективной модели функционирования ОПК Украины (…) не может быть предметом для экспериментальных упражнений специалистов по "общему реформированию", для которых не имеет значения, что именно "реформировать", – говорилось в ответе Минстратегпрома.

Министерство напомнило, что является центральным органом исполнительной власти, созданным для формирования и обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики, но отказалось детальнее комментировать письмо "Укроборонпрома", назвав его авторов "некомпетентными и неосведомленными".

В состав созданного в 2010 году "Укроборонпрома" в настоящее время входят около 112 предприятий украинского ОПК. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Минстратегпром уже дважды выносил на правительственный комитет проект решения о передаче в сферу его управления шести предприятий "Укроборонпрома": "Антонов", "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП), "Завод 410 ГА", "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.Ивченко", "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" и "Харьковское агрегатное конструкторское бюро", однако набсовет госконцерна не согласовывал такую инициативу.

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" состоит из пяти человек, трех из которых назначает президент, двух – правительство. От правительства вторым представителем является Энтони Тетер (Anthony Tether) – зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США, введенный в совет еще в январе 2018 года. От президента в совете - первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин, две позиции вакантны.