Пресс-конференции

17:10 20.11.2020

Сума исков от ВИЭ-генерации к "ГарПоку" достигает 1 млрд грн – глава АСЭУ

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Киев. 20 ноября. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Сумма исков к ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") от производителей "зеленой" электроэнергии составляет уже почти достигает 1 млрд грн, сообщил директор Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ) Артем Семенишин.

"Исков к "ГарПоку" от солнечных, ветровых и биоэнергетических компаний уже подано до 1 млрд грн. Одновременно мы говорим о перспективе международных арбитражей, и здесь суммы будут измеряться уже несколькими миллиардами евро", – сказал Семенишин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что долг "ГарПока" перед производителями из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) достиг 25 млрд грн, а вопрос с его погашением не решается.

"Несмотря на обязательства правительства по меморандуму с инвесторами, предусматривающие, в частности, погашение 40% долга на 1 августа до конца года, источники его погашения так и не определены", – отметил директор АСЭУ.

Он также обратил внимание, что в проекте бюджета на 2021 год не заложены средства на оплату "зеленой" электроэнергии, как это предусмотрено законом №810-IX об условиях поддержки ВИЭ-генерации.

"Архитектура 2020 года по расчетам с "зелеными" будет повторяться в 2021 году. Правительство не предпринимает необходимых мер для решения вопросов. Отрасль осталась без поддержки", – подчеркнул Семенишин, отметив в этом контексте затягивание с проведением "зеленых" аукционов как одного из механизмов такой поддержки.

При этом глава АСЭУ отметил, что различные обращения к правительству касательно погашения задолженности перед ВИЭ-генерацией, в том числе от профильных ассоциаций, бизнес-объединений и послов стран, чьи инвесторы представлены в Украине, не дают должного результата.

"Фидбек очень слабый. Некоторые инициативы внедряются, но глобально вопрос не решается", – сказал он, выразив мнение, что "наши призывы не принимаются во внимание с политической точки зрения, а не с экономической".

Как сообщалось, Министерство финансов не рассматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения части накопленной задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии. По словам замминистра финансов Юрия Драганчука, Минфин рассматривает другие варианты кредитной поддержки "Укрэнерго": "Это будут либо госбанки, либо международные доноры".

Согласно законопроекту №4151, предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале этого года части долга и других расчетов с производителями электроэнергии из ВИЭ. Для этого предусматривается увеличение предельного размера дефицита госбюджета-2020 с 298,4 млрд грн до 318 млрд грн.

Послы более десяти иностранных государств в Украине, чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около EUR2 млрд, призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

Теги: #виэ #иски
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