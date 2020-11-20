Пресс-конференции

12:40 20.11.2020

Кандидаты в мэры перед вторым туром используют тему карантина выходного дня для привлечения избирателей - КИУ

2 мин читать

Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Большинство кандидатов на пост городских голов во втором туре выборов используют в своей избирательной кампании вопрос карантина выходного дня с целью получения большего количества голосов, считают в Комитете избирателей Украины (КИУ).

"По итогам наблюдения КИУ, тема номер один на выборах сейчас – это карантин выходного дня. То есть не вопросы дорог, канализаций, хозяйств, лифтов - того, чем реально должна заниматься местная власть. Нет, карантин выходного дня. Об этом говорит абсолютное большинство кандидатов", - сказал аналитик КИУ Денис Рыбачок на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом отношение к этой инициативе правительства негативное.

"Мы не нашли ни одного упоминания о том, где бы кандидаты говорили об этом положительно, о решении правительства (о введении карантина выходного дня – ИФ). Все говорят в негативе и на этом строят свою агитационную кампанию", - отметил аналитик.

По словам Рыбачка, это свидетельствует, в первую очередь, о малосодержательной кампании.

"Почему кандидатам выгодно говорить на эту тему? В первую очередь это способ мобилизовать свою поддержку и в целом получить дополнительные электоральные баллы среди предпринимателей малого бизнеса", - пояснил он.

Рыбачок отметил, что фактически Кабинет министров сделал своеобразный подарок для кандидатов перед вторым туром и позволил им говорить о коронавирусе и карантине, а не о том, что они планируют делать следующие 5 лет.

Как сообщалось, правительство ввело карантин выходного дня на период с 14 по 30 ноября.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cmv8NSWg8Ro&feature=youtu.be

Теги: #карантин #кандидаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 20.11.2020
Кандидаты в мэры перед вторым туром используют тему карантина выходного дня для привлечения избирателей - КИУ

Кандидаты в мэры перед вторым туром используют тему карантина выходного дня для привлечения избирателей - КИУ

10:49 20.11.2020
С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

10:44 19.11.2020
Дебаты состоялись. Садовый и Синютка дискутировали и отвечали на вопросы журналистов

Дебаты состоялись. Садовый и Синютка дискутировали и отвечали на вопросы журналистов

22:18 18.11.2020
Зеленский: санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех, в том числе владельца клуба "5 элемент"

Зеленский: санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех, в том числе владельца клуба "5 элемент"

17:44 18.11.2020
В Украине за нарушение карантина оштрафовали только 2,2 тыс. человек из 50,6 тыс., на кого составили протоколы

В Украине за нарушение карантина оштрафовали только 2,2 тыс. человек из 50,6 тыс., на кого составили протоколы

16:25 18.11.2020
UA: Львов ожидает на дебатах обоих кандидатов на пост мэра

UA: Львов ожидает на дебатах обоих кандидатов на пост мэра

14:05 18.11.2020
Начдепартамента управления имуществом Нацполиции Наумов уволен с сегодняшнего дня – Тракало

Начдепартамента управления имуществом Нацполиции Наумов уволен с сегодняшнего дня – Тракало

11:02 18.11.2020
Теледебаты кандидатов в мэры Ровно состоятся 19 ноября

Теледебаты кандидатов в мэры Ровно состоятся 19 ноября

10:36 18.11.2020
Рада не будет уходить на карантин – Корниенко

Рада не будет уходить на карантин – Корниенко

18:21 16.11.2020
За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27% - Ляшко

За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27% - Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

В облсоветы избран 31 нардеп, но они не собираются уходить из Рады – КИУ

В облсоветы избран 31 нардеп, но они не собираются уходить из Рады – КИУ

В КИУ фиксируют множество случаев черного пиара накануне второго тура выборов

Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

Правозащитники предлагают расформировать Бердянскую исправительную колонию №77

УПЦ КП прилагает все усилия, чтобы в Украине была церковь, независимая и от Москвы, и от Константинополя – Филарет

Диагностику хронической обструктивной болезни легких должны проводить врачи первички – мнение

Авторы конституционного представления о назначении членов НКРЭКУ рассчитывают на скорейшее рассмотрение дела в КС

Больше половины украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры – опрос

На парламентских выборах ОПЗЖ готовы поддержать 22,1% украинцев, "Евросолидарность" - 19,3%, "Слугу народа" - 18,7% - КМИС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА