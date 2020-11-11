Пресс-конференции

17:11 11.11.2020

Авторы конституционного представления о назначении членов НКРЭКУ рассчитывают на скорейшее рассмотрение дела в КС

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Киев. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Народные депутаты – авторы представления о неконституционности назначения президентом страны членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), надеются, что Конституционный суд Украины не будет затягивать рассмотрение этого дела как значимого для страны.

"Эти указы привели к тому, что сегодня по сути ее (комиссии) действия являются неконституционными. Необходимо немедленно принимать соответствующие законодательные решения - управленческие, организационные, и исправлять ситуацию", – сказал народный депутат Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, добавив, что депутаты обратились в суд с просьбой как можно скорее рассмотреть это представление.

По его словам, авторы представления – 50 народных депутатов, которые 3 ноября подали в КС представление о неконституционности указов о назначении членов НКРЭКУ и некоторых норм закона о НКРЭКУ, считают неконституционными четыре указа главы государства Владимира Зеленского и три указа пятого президента Петра Порошенко о назначении членов комиссии.

Как сообщил Кучеренко со ссылкой на мнение авторов представления, указы были изданы с превышением полномочий и нарушают принцип распределения государственной власти. Он добавил, что в представлении речь идет о неконституционности положений закона от 19 декабря 2019 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении конституционных принципов в сфере энергетики и коммунальных услуг".

"К сожалению, были сделаны фатальные ошибки, которые, на наш взгляд, являются неконституционными... Две нормы, которые исказили работу комиссии и ситуацию на энергорынке... Полномочия президента продолжать полномочия членов НКРЭКУ... и право президента утверждать план ротации членов комиссии", – сказал депутат.

В свою очередь, народный депутат Людмила Буймистер отметила: "Важно сделать регулятора действительно независимым, а то, что было сделано, все механизмы, которые заложены в законе о НКРЭКУ, противоречат принципам независимости регулятора. Он стал центральным органом исполнительной власти, стал абсолютно зависимым от незаконных решений разных ветвей власти".

При этом она выразила надежду, что КС вскоре возобновит нормальную работу и с учетом важности для национальной безопасности именно этого представления оно будет первоочередным.

В свою очередь народный депутат Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина") подчеркнул, что в парламенте работает следственная комиссия.

"В своём отчёте мы представляем доказательной базу, что руководство НКРЭКУ, господин Тарасюк, и другие члены национального регулятора были назначены непрозрачно, без конкурсов", - сказал он.

По словам Наливайченко, это привело к тому, что регулятор "начал нарушать законодательство Украины".

"Мы сегодня направили обращение руководству НАБУ, ГБР, СБУ. Мы указали на доказательства нарушений самим Тарасюком и его подчинёнными двух статей Уголовного кодекса Украины - 364 и 369... злоупотребление служебным положением и злоупотребление влиянием", - сообщил народный депутат.

Теги: #нкрэку #кс
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