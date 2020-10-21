Доля рынка нелегальных сигарет в Украине за 8-мес.-2020 выросла до 6,9% - JTI

Киев. 21 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Доля рынка нелегальных сигарет в Украине по состоянию на август 2020 года выросла до 6,9% по сравнению 6,6% в 2019 году, сообщил генеральный директор табачной компании "JTI Украина" Пол Холловей со ссылкой на исследование TNS Kantar.

"Это значит, что за восемь месяцев этого года госбюджет недополучил 4,5 млрд грн", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Согласно данным Kantar, за весь минувший год доля нелегального оборота табачных изделий в Украине составляла 6,6%, или 3,5 млрд сигарет. В результате госбюджет недополучил 4,7 млрд грн.

В то же время в июле 2020 года Kantar оценивал объем нелегального рынка сигарет в Украине в 5%.

Как пояснил Холловей, при этом потребители тратят около 25% своего дохода на сигареты. Следовательно, рост цен на сигареты повлечет рост незаконного оборота сигарет.

Гендиректор "JTI Украина" подчеркнул, что легальный бизнес теряет долю на рынке в пользу нелегальных производителей и контрабандистов. Причем 75-80% стоимости легальных сигарет составляют налоги, которых производители нелегальных сигарет не платят.

Для борьбы с нелегальным рынком табачных изделий компания запустила ресурс "Нет контрабанде!", сообщил он.

В то же время и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Солодченко проинформировал, что по итогам девяти месяцев 2020 года его ведомство изъяло подакцизные товары на сумму 2,034 млрд грн, из них около 36% в денежном эквиваленте - табачные изделия.

За указанный период налоговая милиция изъяли из незаконного оборота 11,5 млн пачек табачных изделий и 164 тонны табака на сумму 730,4 млн грн. В денежном эквиваленте это почти вдове больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.