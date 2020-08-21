Исключительно на украинском языке в семьях разговаривают 36,3% украинцев – соцопрос

Киев. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Только на украинском языке в семьях разговаривают 36,3% украинцев, 10,3% - только на русском языке, а 26,8% одинаково часто на обеих языках. Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

На вопрос, на каком языке респонденты преимущественно разговаривают в семье (дома), 36,3% ответили, что только на украинском, 12,4% - преимущественно на украинском, 26,8% - и на украинском и на русском одинаково часто, 14,1% - преимущественно на русском, 10,3% - только на русском, а 0,1% на другом языке.

Также на вопрос, на каком языке респонденты бы хотели смотреть телевизионные программы: новости, фильмы, концерты, спортивные трансляции, 21,9% ответили, что только на украинском, 15,2% - преимущественно на украинском, 43,4% - и на украинском и на русском одинаково часто, 11,1% - преимущественно на русском, 6,7% - только на русском, а 0,1% на другом языке.

Кроме того, на вопрос, на каком языке респонденты хотели бы смотреть фильмы российского производства, 16,3% ответили, что только на украинском, 8,6% - преимущественно на украинском, 32,4% - и на украинском и на русском одинаково часто, 18,3% - преимущественно на русском, 19,5% - только на русском, а 0,1% на другом языке.

Среди прочего, на вопрос, на каком языке вы бы хотели читать любимые печатные издания, 23,3% ответили, что только на украинском, 10,9% - преимущественно на украинском, 38,3% - и на украинском и на русском одинаково часто, 11% - преимущественно на русском, 8,6% - только на русском, а 0,3% на другом языке.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов ошибка выборки 1,1-1,83%.