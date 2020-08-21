Пресс-конференции

13:24 21.08.2020

Почти половина украинцев не считают независимой Украину, а 40% - Зеленского – соцопрос

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Киев. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 48,6% украинцев считают, что Украина не является независимым государством.

Таковы данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

На вопрос, является ли в настоящее время Украина независимым государством, 40,5% ответили, что да - Украина независимое государство, 48,6% - нет, Украина не является независимым государством, 10,9% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, независим ли президент Владимир Зеленский в своих решениях и действиях или на его решения и действия влияют другие страны либо международные организации, 7,4% ответили, что президент полностью независим, 47,8% - в некоторых вопросах независим, в других – зависим, 40,2% - полностью зависит от влияния других стран и международных организаций, а 4,6% затруднились ответить.

В свою очередь, 4,1% считает что такое влияние, скорее, полезное, 33,1% - в равной степени полезное и вредное, 52,1% - скорее вредное, а 10,7% затруднились ответить.

Кроме того, на вопрос, независим ли Кабинет министров в своих решениях и действиях или на его решения и действия влияют другие страны либо международные организации, 6% считают Кабмин полностью независимым, 45,9% - в некоторых вопросах независим, в других – зависим, 42% - полностью зависим от влияния других стран и международных организаций, а 6,1% затруднились ответить.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов, погрешность выборки -1,1-1,83%.

Теги: #соцопрос #независимость
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