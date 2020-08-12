Одесситы вновь готовы поддержать на выборах мэра Труханова – опрос

Киев. 12 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов имеет наибольшую среди возможных кандидатов на пост городского головы поддержку одесситов, свидетельствуют результаты соцопроса Центра общественного развития "Интер-акция", презентованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Согласно результатам опроса, 27,9% респондентов (среди тех, кто определился) поддержали бы кандидатуру Труханова на выборах городского головы, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

За лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова проголосовали бы 18,9% опрошенных, за народного депутата (фракция "Слуга народа") Алексея Леонова – 11,9%, за основателя "Интернет партии Украины" Дмитрия Голубова – 9,6%, народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николая Скорика – 8,9%, за главу исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили – 8,5%, за экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица – 5,8%, за нардепа фракции "ОПЗЖ" Татьяну Плачкову – 4,4%, за другого кандидата – 4%, а не определились 20,2%.

Если бы во второй тур выборов мэра прошел Труханов, то его бы поддержали 45,8% одесситов. За Кивалова во втором туре проголосовали бы 31,2% опрошенных. Не определились за кого голосовать во втором туре 23% респондентов.

Помимо этого социологи выяснили, что если бы выборы в городской совет Одессы проходили в ближайшее воскресенье, то партия "Слуга народа" получила бы 23,9% поддержки избирателей, которые определились с выбором. За "ОПЗЖ" проголосовало бы 21,2% респондентов, за партию "Доверяй делам" – 17,3%, за "Украинскую морскую партию" – 13,2%, партию Шария – 5,0%, за "Европейскую солидарность" – 4,9%, за ВО "Батькивщина" – 4,6%, за Национальный корпус – 3,3%, за партию "Сила и честь" – 2,5%, за партию "Голос" – 2,3%, за другую партию - 1,8%. Не определились какую партию поддержать на выборах в горсовет 16% опрошенных.

Опрос проводился с 8 по 9 августа в г.Одесса. Методом личного интервью (face-to-face) было опрошено 1500 проживающих в городе граждан Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка исследования (погрешность) не превышает: 2,6% (для доверительной вероятности 0,95 и проценте ответов 50); 2,2% (для доверительной вероятности 0,95 и проценте ответов 25 и 75); 1,6% (для доверительной вероятности 0,95 и проценте ответов 10 и 90).