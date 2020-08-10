МФО "За демократическую Беларусь" в Верховной Раде зарегистрирует заявление о непризнании результатов выборов президента Беларуси - нардеп Гончаренко

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Межфракционное парламентское объединение "За демократическую Беларусь" намерено зарегистрировать в Верховной Раде заявление о непризнании президентских выборов в Беларуси.

"Заявление о непризнании президентских выборов в Беларуси мы готовим к регистрации в Верховной Раде и просим коллег поддержать его", - говорится в заявлении межфракционного объединения, обнародованного главой МФО Алексеем Гончаренко (фракция "Европейская солидарность" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как отмечается в заявлении, имеющиеся факты правонарушений во время избирательной кампании в Беларуси и собственно выборы свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления.

"Мы призываем Верховную Раду Украины не признавать результаты выборов президента Беларуси 2020 года", - говорится в заявлении.

Межфракционное объединение осудило применение силы против вышедших на мирный протест граждан, высказало сочувствие семье погибшего и всем пострадавшим, а также призывает власти Беларуси и лично президента страны Александра Лукашенко к диалогу с протестующими и прекращению насилия.

Как сообщила народный депутат Юлия Клименко (фракция "Голос") данное заявление будет зарегистрировано в парламенте в понедельник.