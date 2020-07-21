За "Слугу народа" на выборах в Раду проголосовала бы почти треть избирателей, за ОПЗЖ – каждый пятый – соцопрос

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Киев. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то почти треть имеющего право голоса населения Украины поддержала бы партию "Слуга народа", в то время как за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 20,1% и за "Европейскую солидарность" - 15,7% процентов украинцев среди тех, кто определился со своим выбором и намерен голосовать.

Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 июля 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Согласно опросу, если бы выборы в Раду проходили в ближайшую неделею, то за "Слугу народа" проголосовали бы 29,8% опрошенных, за "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 20,1%, "Европейская солидарность" – 15,7%, ВО "Батькивщина" – 9,6%, "Сила и честь" – 4,9%, "Гражданская партия" Гриценко – 3,0%. Остальные набрали меньше 3%.

Затруднились ответить 14,8% респондентов, не голосовали бы 12,5%.

Что касается партий, которые в настоящее время представлены в парламенте, то, по мнению респондентов, "наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и становления мира" предлагает "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 22,4%, "Слуга народа" - 19,6%, "Европейская солидарность" - 10,7%, "Батькивщина" – 8,9%.

При этом ответ варьируется от региона проживания респондентов. Так, "Оппозиционная платформа - За жизнь" на Донбассе получает 39%, на Юге – 32,9%, Восток – 29,6% и в Центральном регионе 17,4%, в то время как на Западной Украине считают, что эта партия предлагает действенные решения для прекращения конфликта только 5,3% опрошенных.

В региональном разрезе у партии "Слуга народа" приблизительно одинаковые позиции: 19,2% - на Донбассе, Юге, Востоке, Центральный регион – 21% и Запад – 16,2%.

"Европейская солидарность" имеет больше всего поддержки в этом вопросе на Зпападе – 20,7%, Центральный регион – 11,7%, 4,7% на Востоке, и Донбасс и Юг – 3,5%.

В то же время 24,1% респондентов считают, что ни одна из перечисленных партий не предлагает реального решения для прекращения конфликта на Донбассе.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, июль 2020" было опрошено 3035 респондентов ошибка выборки 1,1-1,9%.