Пресс-конференции

15:45 20.07.2020

Адвокаты Дугарь заявляют об искажении МВД информации о якобы ее отказе от ряда следственных действий

2 мин читать

Киев. 20 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Защитники военной медсестры Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявляют об искажении Министерством внутренних дел Украины информации о якобы отказе их подзащитной от ряда следственных и процессуальных действий.

"Это не является правдой, является несколько искаженным фактом, который излагает МВД", - сказал адвокат Денис Ломанов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В частности, он отметил, что судебно-психологическая экспертиза на полиграфе была проведена. Также, по словам защиты, когда Дугарь вручалось постановление о проведении данных экспертиз, то в ней не было мотивационной части, которая бы обосновывала необходимость проведения данных действий, и на запрос адвокатов объяснения предоставлены не были.

"МВД опять искажает здесь данные факты", - утверждает Ломанов.

Ранее в МВД заявили, что, несмотря на категорическую позицию подозреваемых по непричастности к совершению преступления и желания в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Дугарь отказалась от ряда следственных и процессуальных действий: предоставления образцов почерка для экспертизы, прохождения судебно-психологической экспертизы на полиграфе, прохождения судебно-психиатрической экспертизы, дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого, измерений роста.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом, в отношении Дугарь суд отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Национальная полиция Украины призывала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.

Показанные на пресс-конференции записи доступны по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=mOnrJk9mIZM
https://www.youtube.com/watch?v=OsdGkw8whgA
https://www.youtube.com/watch?v=zTFBrYPH4Ns
https://www.youtube.com/watch?v=U9wVB4fS-4U

 

 

Теги: #шеремет #дугарь #следствие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 20.07.2020
У Дугарь нет неопровержимого алиби, заявляют в МВД

У Дугарь нет неопровержимого алиби, заявляют в МВД

10:35 20.07.2020
Зеленский: государство и правоохранители должны сделать все, чтобы украинцы и мир увидели настоящих убийц Шеремета, а потом организаторов и заказчиков

Зеленский: государство и правоохранители должны сделать все, чтобы украинцы и мир увидели настоящих убийц Шеремета, а потом организаторов и заказчиков

10:07 20.07.2020
В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

В Киеве на месте гибели Павла Шеремета установили памятный знак

15:39 13.07.2020
Суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве Шеремета медсестру Дугарь

Суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве Шеремета медсестру Дугарь

11:36 02.07.2020
Начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов – Нацполиция

Начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов – Нацполиция

12:25 05.06.2020
Аваков о деле Шеремета: по трем подозреваемым материалы переданы в суд, не надо политических спекуляций

Аваков о деле Шеремета: по трем подозреваемым материалы переданы в суд, не надо политических спекуляций

19:44 02.06.2020
Полиция отрицает, что меняла в деле об убийстве Шеремета маршрут движения подозреваемых

Полиция отрицает, что меняла в деле об убийстве Шеремета маршрут движения подозреваемых

17:19 01.06.2020
Материалы досудебного расследования по делу Шеремета открыты стороне защиты для ознакомления – МВД

Материалы досудебного расследования по делу Шеремета открыты стороне защиты для ознакомления – МВД

14:10 27.05.2020
Офис генпрокурора начала производство по делу вице-адмирала Черноморского флота РФ, подстрекавшего украинских военнослужащих к госизмене

Офис генпрокурора начала производство по делу вице-адмирала Черноморского флота РФ, подстрекавшего украинских военнослужащих к госизмене

14:19 26.05.2020
За подозреваемую в причастности к убийству Шеремета медсестру Дугарь собрали залог в сумме 168 тыс. грн – адвокат

За подозреваемую в причастности к убийству Шеремета медсестру Дугарь собрали залог в сумме 168 тыс. грн – адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокаты Дугарь ходатайствуют о закрытии дела против нее

Замана вновь заявил, что обвинение его в госизмене незаконное, и убежден, что его не могут рассматривать некомпетентные или ангажированные люди

Повышение тарифа на передачу не гарантирует оплату зеленой энергии – глава Биоэнергетической ассоциации

Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

Корецкий не намерен увольняться из ГБР, и убежден, что у большинства производств, касающихся Порошенко, нет перспективы

В Раду уверенно проходят 4 партии - соцопрос

Нардеп Деркач обнародовал новые записи разговоров с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, на тему событий в Крыму

В Киеве обнародованы записи разговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина

Владельцы СЭС просят Раду установить уровень снижения зеленого тарифа в зависимости от строительства на таких объектах energy storages

Следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Семочко до 10 октября - адвокат Новиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА