Адвокаты Дугарь заявляют об искажении МВД информации о якобы ее отказе от ряда следственных действий

Киев. 20 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Защитники военной медсестры Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявляют об искажении Министерством внутренних дел Украины информации о якобы отказе их подзащитной от ряда следственных и процессуальных действий.

"Это не является правдой, является несколько искаженным фактом, который излагает МВД", - сказал адвокат Денис Ломанов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В частности, он отметил, что судебно-психологическая экспертиза на полиграфе была проведена. Также, по словам защиты, когда Дугарь вручалось постановление о проведении данных экспертиз, то в ней не было мотивационной части, которая бы обосновывала необходимость проведения данных действий, и на запрос адвокатов объяснения предоставлены не были.

"МВД опять искажает здесь данные факты", - утверждает Ломанов.

Ранее в МВД заявили, что, несмотря на категорическую позицию подозреваемых по непричастности к совершению преступления и желания в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Дугарь отказалась от ряда следственных и процессуальных действий: предоставления образцов почерка для экспертизы, прохождения судебно-психологической экспертизы на полиграфе, прохождения судебно-психиатрической экспертизы, дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого, измерений роста.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом, в отношении Дугарь суд отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Национальная полиция Украины призывала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.

Показанные на пресс-конференции записи доступны по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=mOnrJk9mIZM

https://www.youtube.com/watch?v=OsdGkw8whgA

https://www.youtube.com/watch?v=zTFBrYPH4Ns

https://www.youtube.com/watch?v=U9wVB4fS-4U