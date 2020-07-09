Корецкий не намерен увольняться из ГБР, и убежден, что у большинства производств, касающихся Порошенко, нет перспективы

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Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий не намерен увольняться из ГБР, и убежден, что у большинства уголовных производств, касающихся пятого президента Украины Петра Порошенко, нет перспективы.

"Увольнения из Государственного бюро расследований я не боюсь. Я считаю, что в большинстве тех уголовных производств, которые сегодня расследуются ГБР, и где фигурирует Порошенко, нет перспективы. В частности, в производстве, которое касается законности назначения Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Корецкий считает, что его решение о закрытии одного из дел Порошенко, касающегося ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее – "Ленинская кузня"), на сто процентов законно и обоснованно. "По моему мнению, отсутствует событие преступление, то есть отсутствует уклонение от уплаты налогов. Вчера я это свое постановление направил в Офис генерального прокурора, чтобы в соответствии с законом его проверил прокурор, который надзирает за процессом расследования уголовного дела. Увидим, какое будет принято решение. Хотя я допускаю, что на этого прокурора будет достаточно мощное давление", - указал он.

Следователь ГБР отметил, что по большинству производств ГБР, в которых фигурирует Порошенко, были проведены в полной мере все необходимые следственные действия. "В январе-феврале 2020 года я подошел к тогдашним руководителям ГБР Александру Соколову и Александру Бабикову, и доложил им о том, что, по моему мнению и мнению следователей, по ряду производств нужно принимать решение об их закрытии. Поскольку перспективы их расследования нет, а все необходимые следственные действия выполнены", - рассказал он.

По словам Корецкого, руководство ГБР сказало ему продолжать расследовать данные дела, он озвучил другую позицию, и после этого на него началось "достаточно сильное давление". "Прошло около месяца, и они поставили меня перед фактом, что я должен уйти из ГБР, должен уволиться. Мне сказали, что они "меня не видят, нам нужна должность". Я сказал, что не буду это делать. Приблизительно две недели назад мне набрали кадры и говорят, что приходи к нам, будет вручать тебе сообщение об увольнении в связи с сокращением твоей должности", - сообщил он.

Корецкий заявил, что он сам не намерен увольняться из ГБР. Он подчеркнул, что четыре раза проходил полиграф в период прохождения конкурса в ГБР и работы в ГБР. "Последнее было приблизительно два месяца назад. И по результатам всех этих полиграфических исследований не было установлено никаких нарушений законодательства с моей стороны. И никто из руководства ГБР ничего не сказал два месяца назад", - отметил он.

Как сообщалось, 8 июля в ГБР заявили, что утверждения руководителя одного из следственных отделов Государственного бюро расследований Олега Корецкого о давлении на него не соответствует действительности и является политически мотивированным.

В Бюро заявили, что Управление внутреннего контроля ГБР проверит информацию, изложенную в публичных заявлениях указанного работника.

Ранее руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что на него оказывали давление "харьковские" с целью возбуждения уголовных дел против пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.