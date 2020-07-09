Пресс-конференции

15:04 09.07.2020

В Раду уверенно проходят 4 партии - соцопрос

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Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Верховную Раду уверенно проходят четыре политические партии – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", а также имеет неплохие шансы на преодоление 5%-го барьера партия Шария.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного 4-8 июля компанией ООО "Роботизированные телесистемы".

"Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, за "Слугу народа" проголосовали бы 27,1% респондентов, уже определившихся и тех, кто принял решение прийти на голосование", - рассказал директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, презентуя результаты социологических исследований.

По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала бы 21,7%, "Европейская солидарность" – 16,1%, "Батькивщина" – 7,6%.

Партия Шария набирает 4,7%, "Сила и честь" – 3,4%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3,0, "Голос" – 2,8%, "Гражданская позиция" – 2,0%.

Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов в возрасте 18+. Статистическая погрешность составляет 2.5%.

Теги: #опрос #рада
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