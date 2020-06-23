Пресс-конференции

12:00 23.06.2020

Сегодня Зеленскому не доверяют 50% граждан – Балакирева о результатах соцопроса

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Киев. 23 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Баланс доверия у президента Украины Владимира Зеленского за год с позитивного +34,1% опустился до негативного -8,9%, заявляет председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева.

"После избрания держался позитивный баланс доверия. Ситуация началась изменяться в январе и как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние замеры в мае и июне показали изменение этого баланса и сейчас баланс доверия негативный", - сказала Балакирева, презентуя исследования Центра социального мониторинга на пресс-конференции "Мониторинг общественного мнения населения Украины: июнь 2020. Радикализация настроений на фоне экономического и политического кризиса" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, на сегодняшний день Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8%.

"Таким образом, 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому", - подчеркнула Балакирева.

Также, по словам Балакиревой, отрицательный баланс доверия и у таких институций, как правительство и парламент.

"Еще хуже ситуация с доверием Кабинету министров Украины – баланс доверия -54,3%, Верховной Раде -55,4%", - сообщила Балакирева.

Согласно опросу отрицательный баланс доверия у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) -62,8%, прокуратуры -61%, Государственного бюро расследований (ГБР) -58% Национального банка -44,6%, Национальной полиции -42,8%, Службы безопасности Украины (СБУ) -34,1%.

В то время как баланс доверия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позитивный - 32,4%.

В ходе исследования 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Теги: #зеленский #доверие
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