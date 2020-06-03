"Дело о 43 картинах" появилось на основании публикации в одном из изданий – адвокат Порошенко

Киев. 3 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков заявляет, что уголовное производство по факту незаконного перемещения картин было открыто на основании публикации в одном из украинских изданий в минувшем году, а обыск в музее был проведен якобы для недопущения уничтожения предметов искусства.

В среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" Новиков рассказал, что защите стали известны основания открытия уголовного производства о якобы незаконном перемещении художественных ценностей.

"Получены документы из суда, из которых стало понятно, откуда взялось дело про 43 картины и как было принято решение взломать двери музея Гончара. Дело образовалось в конце февраля… на основании прошлогодней публикации на сайте издания "Гордон". Рапорт по этому поводу писал нынешней глава ГБР Соколов на имя на то время главы ГБР Венедиктовой… что публикация в "Гордоне" дает достаточно оснований считать, что было совершено преступление",- сообщил адвокат.

По словам Новикова, в день проведения следственных действий в музее "ГБР составило служебную записку фактически самим себе, что по имеющейся оперативной информации… картины планируется уничтожить".

"Чтобы этого не допустить (якобы уничтожения картин как вещественных доказательств – ИФ-У) и была устроена вся эта акция… Даже Печерский суд признал эти действия незаконными",- добавил адвокат.

Новиков отметил, что информацию для расследования уголовного производства ГБР брало из Википедии, что "одновременно смешно и грустно".