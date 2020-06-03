Пресс-конференции

15:33 03.06.2020

"Дело о 43 картинах" появилось на основании публикации в одном из изданий – адвокат Порошенко

2 мин читать

Киев. 3 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков заявляет, что уголовное производство по факту незаконного перемещения картин было открыто на основании публикации в одном из украинских изданий в минувшем году, а обыск в музее был проведен якобы для недопущения уничтожения предметов искусства.

В среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" Новиков рассказал, что защите стали известны основания открытия уголовного производства о якобы незаконном перемещении художественных ценностей.

"Получены документы из суда, из которых стало понятно, откуда взялось дело про 43 картины и как было принято решение взломать двери музея Гончара. Дело образовалось в конце февраля… на основании прошлогодней публикации на сайте издания "Гордон". Рапорт по этому поводу писал нынешней глава ГБР Соколов на имя на то время главы ГБР Венедиктовой… что публикация в "Гордоне" дает достаточно оснований считать, что было совершено преступление",- сообщил адвокат.

По словам Новикова, в день проведения следственных действий в музее "ГБР составило служебную записку фактически самим себе, что по имеющейся оперативной информации… картины планируется уничтожить".

"Чтобы этого не допустить (якобы уничтожения картин как вещественных доказательств – ИФ-У) и была устроена вся эта акция… Даже Печерский суд признал эти действия незаконными",- добавил адвокат.

Новиков отметил, что информацию для расследования уголовного производства ГБР брало из Википедии, что "одновременно смешно и грустно".

Теги: #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:49 03.06.2020
Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

14:41 03.06.2020
Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о "прослушке" международных переговоров: по "видосикам" на допросы ходить не будем

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о "прослушке" международных переговоров: по "видосикам" на допросы ходить не будем

13:04 03.06.2020
ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о прослушке международных переговоров

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о прослушке международных переговоров

18:43 02.06.2020
Активы банка Порошенко МИБ в 2019г. сократилась в 3,2 раза

Активы банка Порошенко МИБ в 2019г. сократилась в 3,2 раза

09:41 01.06.2020
Порошенко задекларировал почти 773 млн грн доходов, уплатил почти 188 млн. грн налогов за 2019 г.

Порошенко задекларировал почти 773 млн грн доходов, уплатил почти 188 млн. грн налогов за 2019 г.

20:15 31.05.2020
Порошенко задекларировал почти 773 млн грн доходов, уплатил почти 188 млн. грн налогов за 2019 г.

Порошенко задекларировал почти 773 млн грн доходов, уплатил почти 188 млн. грн налогов за 2019 г.

14:14 29.05.2020
Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

Зеленский должен не преследовать Порошенко, а выяснить, откуда у Деркача записи разговоров на президентском уровне - Пайфер

12:28 29.05.2020
В Музее Гончара подтвердили информацию об аресте частной коллекции картин Порошенко по решению суда

В Музее Гончара подтвердили информацию об аресте частной коллекции картин Порошенко по решению суда

21:05 28.05.2020
Допроса Порошенко 29 мая не будет, поскольку вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом – адвокаты

Допроса Порошенко 29 мая не будет, поскольку вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом – адвокаты

13:39 28.05.2020
Фонд Порошенко с волонтерами привезли в Украину 43 тыс. швейцарских ИФА-тестов на коронавирус, передает их в медучреждения

Фонд Порошенко с волонтерами привезли в Украину 43 тыс. швейцарских ИФА-тестов на коронавирус, передает их в медучреждения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Бахматюк уверен своей правоте и бесперспективности обращений о его выдаче после решения ВАКС о заочном аресте

"Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог

Кличко лидирует в симпатиях киевлян с 42,5%, кандидата от "Слуги народа" могут поддержать 26,5% - опрос "Социального мониторинга"

Внепарламентские партии призывают Зеленского подать в Раду законопроект о возможности создания политических союзов на местных выборах-2020

43,3% киевлян считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, 35,4% - что неправильно развивается ситуация в Киеве – опрос "Социса"

За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос "Социса"

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

Депутат Деркач передал в Офис генпрокурора материалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко

Вспомогательная репродуктивная медицина в Украине нуждается в законодательном регулировании - мнение

Экс-генпрокурор Шокин просит президента Украины отреагировать на бездеятельность правоохранителей в расследовании противоправных действий Байдена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА