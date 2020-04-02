Украинские фармкомпании предлагают создать коордгруппу по обеспечению лекарствами во время распространения коронавируса

Киев. 2 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Отечественные фармпроизводители призывают создать координационную группу при президенте Украины с участием центральных органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций и производителей лекарств для оперативного решения вопросов обеспечения лекарственными средствами во время распространения коронавирусной инфекции.

Об этом фармкомпании – члены ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) заявили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам президента АПЛУ Петра Багрия, рабочая группа, в частности, могла бы в оперативном порядке решать проблемы, связанные с повышенным спросом на некоторые группы препаратов, дефицитом ряда активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), перебоями в логистике лекарственных средств, а также вопросы из области патентного права.

"Сегодня остановлены предприятия, которые занимаются производством АФИ, есть проблемы с поставкой субстанций, упаковочных материалов, проблемы с логистикой лекарственных средств, поэтому сегодня было бы очень хорошо сформировать штаб и спланировать свою работу в правительстве и офисе президента таким образом, чтобы помочь отечественным производителям справится с этими вызовами и обеспечить население Украины лекарственными средствами", - сказал он.

В свою очередь, председатель правления ЧАО "Индар" Любовь Вишневская отметила, что фармкомпании столкнулись с рядом проблем, в том числе квотированием спирта без акциза.

"Квотирование даже не в период эпидемии, а в обычной жизни - это каменный век. Производители лекарственных средств, имеющие лицензии на производство, должны получать спирт в достаточных количествах", - сказала она.

Вишневская также отметила проблему необходимости регистрации субстанций для производства лекарственных средств при существующем дефиците субстанций и невозможности их поставки. "Нужно отменить регистрацию субстанций для производства лекарственных средств и перейти к европейской процедуре, когда регистрируется лекарственное средство вместе с субстанцией. Это даст возможность погасить дефицит", - сказала она.

Вишневская считает, что правительство Украины должно подключиться к решению проблемы поставки субстанций, экспорт которых запрещен правительством Индии, "поскольку усилий, предпринимаемых отечественными фармпроизводителями, недостаточно для налаживания поставок субстанций, которые на сегодня закрыты к экспорту с территории Индии, Китая и частично Великобритании".

Вишневская также подчеркнула необходимость принятия нового закона о лекарственных средствах.

Со своей стороны генеральный директор ООО "Юрия-Фарм" Дмитрий Деркач подчеркнул необходимость пересматреть подходы к формированию доказательной базы эффективности лекарственных средств, уделяя больше внимания опыту практического применения лекарств.

"Мы должны обращать внимание на тот опыт, который сегодня получают Италия, Испания. США, мы должны понять, что о доказательной медицине в чистом виде сегодня не стоит говорить, не время. Сейчас время практической медицины, время поиска решений, время экспериментов и действий. Мы недооцениваем профессию медиков и отечественную науку", - сказал он.

Вместе с тем Деркач подчеркнул, что в борьбе с коронавирусной инфекцией отечественные фармпроизводители сталкиваются с проблемами доступа к сырью.

"В отношении препаратов, которые предложены сегодня иностранными врачами, мы должны четко понимать, что тот же Китай в первую очередь может обеспечивать сырьем Европу, США, себя и только уже потом нас. Обращаюсь к государству с призывом стимулировать и поощрять инициативу отечественной фармотрасли и науки в поиске решения существующих проблем", - сказал он.

Деркач прогнозирует развитие трендов антиглобализации и протекционизма на фармрынке. "Мы должны наконец понять, что рассчитывать на иностранную помощь, не следует", - подчеркнул он.

Директор торгового дома "Интерхим" Александр Чумак, в свою очередь, отметил, что "фармотрасль Украины в настоящее время составляет основу национальной безопасности страны".

"Я призываю развязать руки отечественной фармпромышлености, внедрить инструменты, которые позволят в кратчайшие сроки наладить производство тех лекарств, которых не хватает во всем мире", - сказал он.

Чумак также считает необходимым изменять подходы к выведению препаратов на рынок. "Нужно принять процедуру ускоренного вывода на рынок лекарственных средств, рекомендованных в мире. Мы их произведем за две-три недели, субстанция уже в пути, но для того, чтобы препарат попал к пациенту, нужно разрешить применение этих лекарственных средств, - сказал он.

Медицинский директор фармкомпании "Фармак" Виталий Усенко подчеркнул, что "в самом начале пандемии COVID-19 страны начали закрываться, запрещать экспорт, стратегических товаров. Мы в Украине должны понимать что можем рассчитывать только на себя. Нужен стратегический план развития отрасли, достаточный для удовлетворения насущных потребностей населения в лекарствах", - сказал он.

Усенко считает, что "для этого нужно не только производство лекарственных средств, но и возобновление производства субстанций".

"Глобализация дала искривление. Нужна стратегическая программа медицинской промышленности, фармпромышлености и химической промышленности, чтобы производить субстанции на территории Украины", - сказал он.

АПЛУ объединяет ведущих фармпроизводителей Украины