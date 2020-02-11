Украина имеет дефицит мощностей по хранению картофеля на уровне 1,2 млн тонн

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Киев. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украина на сегодня имеет мощности по хранению картофеля на уровне 300 тыс. тонн при минимально необходимом уровне для удовлетворения внутренних потребностей – 1,5 млн тонн, сообщила директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

"На сегодня в Украине есть катрофелехранилища на 300 тыс. тонн. За последние пять лет хранилища на 350 тыс. тонн потеряли пригодность к использованию. Внутренняя потребность составляет, минимум, 1,5 млн тонн", - сказал она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Руженковой, в этом году на развитие садоводства государство планирует выделить из бюджета 400 млн грн и в рамках этой программы производители картофеля видят потенциал использования средств на компенсацию строительства хранилищ.

"Если на наши потребности останется около 200 млн грн (из общего объема средств по программе по садоводства) – мы будем счастливы. Мы постоим картофелехранилищ на 100 тыс. тонн и Украина сможет хоть немного снизить дефицит. На 100 тыс. тонн хранилищ с нуля необходимо около EUR23 млн и мы можем это построить, основываясь на опросах ассоциации", - отметила директор ассоциации.

Она заметила, что до 2014 года внутреннее потребление картофеля в Украине оценивалось в 7 млн тонн, сейчас составляет около 4,5 млн тонн при производстве на уровне 20 млн тонн. 95% картофеля выращивается на приусадебных участках. Перерабатывающие мощности в Украине составляют только около 250 тыс. тонн картофеля. Украина экспортирует небольшие объемы в основном в Молдову, импортирует около 270 тыс. тонн из РФ и Беларуси.

Руженкова обратила внимание на то, что со средины 2017 года страны Таможенного союза внедрили общие карантинные правила, которыми ограничили ввоз картофеля на свою территорию.

"В то время, когда Украина не может свободно экспортировать картофель в Беларусь, РФ и ЕС, есть некоторые требования (Украина должна получить сертификат страны свободной от карантинных организмов), на импорт картофеля такого запрета нет, и он беспрепятственно попадает на украинский рынок", - пояснил директор ООО "Агрико Украина" Николай Гордийчук, добавив, что картофель является подкарантинным объектом.

Он заметил, что над этим вопросом ассоциация работает совместно с Госпродпотребслужбой, однако, Украине, как члену ВТО, чтобы внедрить зеркальные меры необходимо время.

В июне 2019 года Европейская комиссия предложила Украине сделать пилот и выйти на рынок ЕС (в ЕС также работают общие карантинные правила).

"Нам прислали список карантинных организмов, на которые нужно проверить предприятия. Мы собрали тестовую группу из семи хозяйств, которые проходили проверку на 1 тыс. га промышленных насаждений. На сегодня мы имеем два хозяйства, которые готовы экспортировать в ЕС, остальные – в процессе", - заметила глава ассоциации.

Владелец ФГ "Аделаида" Сергей Рыбалко указал, затраты на производство картофеля оцениваются в 130-150 тыс. грн на гектар.

"Отсутствие картофелехранилищ, инфраструктуры, помощи в развитии профессионального производства картофеля в Украине приведет к тому, что эта отрасль придет в упадок", - констатировал он.

В то же время он указал, что перспектив для роста цен на картофель в новом сезоне нет. В этом году, по словам Рыбалко цены на картофель были около 10-12 грн за кг, в магазинах доходили до 15-18 грн за кг.

Украинская ассоциация производителей картофеля объединяет 38 предприятий. Предприятия выращивают картофель на площади 9 тыс. га.