Пресс-конференции

13:30 04.02.2020

Гендиректор "СЕТАМ" намерен покинуть свою должность

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Киев. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев намерен покинуть свою должность и заняться IT-проектами в государственном секторе, сообщил он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Я намерен обратиться в Министерство юстиции о добровольном расторжении контракта со мной как с руководителем госпредприятия", – сказал он.

По словам Вишнева, решение уйти с должности руководителя "СЕТАМ" он принял еще летом, когда баллотировался в народные депутаты по избирательному округу №63 (Бердичевский, Андрушивский, Попельнянский и Ружинский районы Житомирской области).

"На сегодня есть несколько проектов в государственном секторе, которые меня интересуют. Некоторыми я уже занимаюсь. Дальше посмотрим… "СЕТАМ" - IT-стартап, так что дальнейшие проекты будут связаны с IT", – прокомментировал свои планы Вишнев журналистам после пресс-конференции.

Теги: #сетам
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