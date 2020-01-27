ВОО "Землячество - Родной Донбасс" создана для помощи в достижении мира на Донбассе, его реинтеграции и восстановления – Бахтеева

Созданная 9 января Всеукраинская общественная организация "Землячество – Родной Донбасс" ставит перед собой цели по достижению мира на Донбассе, реинтеграции региона в Украину и его восстановлению.

"Нас всех объединяет то, что мы родом из Донбасса, и то, что мы все земляки. Цель нашей организации объединить всех вместе в очень трудное время во имя только одного слова – мир. Это непростое, но самое главное слово. Мир нужен всей Украине, потому что без него не будет процветающей Украины. И без Донбасса не будет успешной, процветающей Украины", - сказала на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" заслуженный врач Украины, народный депутат предыдущих созывов Татьяна Бахтеева.

Она подчеркнула, что тремя целями этой организации является мир на Донбассе, реинтеграция Донбасса и восстановление Донбасса. "Мир – это то, о чем мечтают миллионы людей. Мы надеемся, что и с нашей помощи, и с помощью тех действий, которые осуществляет президент Владимир Зеленский, которые мы увидели в Нормандском формате, обязательно будет мир", - отметила Бахтеева.

Экс-нардеп указала, что за время конфликта на Донбассе погибло более 13 тыс. человек, их которых более 130 детей. Не менее 200 детей было ранено. "Взрослые и дети в 21-м столетии в центре Европы не должны умирать от снарядов и пуль", - заявила она.

Бахтеева считает, что людям, пострадавшим от боевых действий, переселенцам недостаточно одной только помощи государства, и для этого создана организация "Землячество - Родной Донбасс".

В работе организации будут также участвовать экс-народный депутат, президент холдинга NORD Валентин Ландик, многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, почетный гражданин Донецк и Славянск Виктор Смирнов, экс-заместитель главы Донецкой ОГА Борис Адамов, певица и общественный деятель Анна Славская.

Адамов отметил, что организация планирует взаимодействовать с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, на которое возложено много функций. "Это как на лошадку нагрузить огромное количество груза, что она потом не в состоянии двинуться", - указал он.

Про его словам, организация обладает необходимым интеллектуальным и человеческим потенциалом, чтобы активно помогать в решении всех вопросов, связанных с конфликтом на Донбассе и его последствиями.