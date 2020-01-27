Пресс-конференции

13:54 27.01.2020

Единая государственная информсистема трансплантации разработана, готова к запуску – разработчик

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Единая государственная информсистема трансплантации разработана, готова к запуску – разработчик

Киев. 27 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Запуск Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) необходим для обеспечения прав пациента на своевременную и в порядке прозрачной очередности трансплантацию органов, сказала глава комитета медицинского права Ассоциации юристов Украины Марина Слободниченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом юрист отметила, что ЕГИСТ готова к запуску и принята на тестирование Министерством здравоохранения в мае 2019 года.

"Для полноценного внедрения системы трансплантации в Украине нужны две составляющие – единый реестр пациентов (лист ожидания) и донорские органы. При этом единый лист ожидания не будет работать, пока не будет внедрена ЕГИСТ, а донорские органы не появятся, пока не будет внедрена диагностика смерти мозга. Но в этом направлении есть положительные сдвиги. ЕГИСТ уже разработана и передана для тестирования в Минздрав, а относительно диагностики анонсируется, что количество таких случаев растет",- сказала Слободниченко.

Она подчеркнула, что внедрение ЕГИСТ позволит точно рассчитать потребность на иммуносупрессию и на трансплантацию в целом.

По мнению Слободниченко, медучреждения с отделениями интенсивной терапии в процессе автономизации должны предусмотреть трудоустройство трансплант-координаторов.

"Если в штате медучреждения с наличием отделения интенсивной терапии не будет трансплант-координатора, у него не будет возможности оперативно вносить информацию в ЕГИСТ о том или ином органе, который появился в результате диагностики смерти мозга",- сказала она.

В свою очередь, руководитель проектов ООО "Гринлайт Корпоративные решения" (компания-разработчик ЕГИСТ) Руслан Тимошенко сообщил, что разработанная ЕГИСТ "полностью соответствует требованиям законодательства и технического задания, выдвигаемых для создания этой системы".

При этом он отметил, что систему можно дополнительно настраивать под изменение требований Минздрава, если таковы будут уточняться и ставиться.

"В системе есть алгоритмы настройки под требования заказчика, которым выступает Минздрав. Система позволит использовать ее многие годы. Она может динамично меняться и соответствовать требованиям времени",- сказал он.

Помимо этого, Тимошенко сообщил, что Минздрав уже подписал договор о разработке технического задания на создание Комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в ЕГИСТ.

"Минздрав подписал договор о разработке технического задания по созданию КСЗИ. Как только это произойдет, можно будет утверждать, что персональные данные пациентов будут защищены",- сказал он.

Эксперт напомнил, что ЕГИСТ включает восемь реестров - реестр учреждений здравоохранения, предоставляющих медицинскую помощь с применением трансплантации; реестр трансплант-координаторов; реестр решения лица о даче согласия или несогласия на посмертное донорство или назначения полномочного представителя; реестр согласия лиц на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из их тела; реестр анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов; реестр живых доноров; реестр получателей; реестр лиц с трансплантированным анатомическим материалом. Также разработан модуль поиска пар донор-реципиент и WEB-портал, через который можно дать согласие или несогласие на посмертное донорство.

Теги: #трансплантация
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