Пресс-конференции

14:20 09.01.2020

"Нафтогаз" не может озвучить размер маржи по контракту с "Газпромом", но ее можно будет увидеть в финотчете по итогам 2020г - Витренко

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Киев. 9 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Транспортное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" является конфиденциальным, поэтому компания не может озвучить оговоренную в документе маржу, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"С другой стороны, в финансовой отчетности "Нафтогаза", проверяемой международными аудиторами, будет отдельный показатель, сколько компания получает за соответствующие услуги. То есть, вы все увидите: все будет прозрачно", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Теги: #нафтогаз #газпром #маржа
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