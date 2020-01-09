Пресс-конференции

12:13 09.01.2020

Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

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Киев. 9 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон рассчитывает, что украинская и российская стороны со временем смогут вернуться к вопросу хранения Россией газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

"Я надеюсь, что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом", возможно, мы вернемся к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

Теги: #газ #россия #пхг
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