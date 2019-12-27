Европейская конфедерация профсоюзов намерена направить в Украину мониторинговую миссию

Киев. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Европейская конфедерация профсоюзов обеспокоена отсутствием социального диалога в Украине и отправит в страну свою мониторинговую миссию, сообщила член Общенационального стачечного комитета "Ради будущего", председатель Всеукраинского профсоюза работников производства и предпринимателей Украины Наталия Землянская.

"17 декабря Европейская конфедерация профсоюзов опубликовала заявление, в котором выражает очень сильное беспокойство отсутствием социального диалога в Украине", - заявила Землянская на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По ее словам, именно вследствие отсутствия такого диалога парламентом были приняты законопроекты, которые дискриминируют физических лиц-предпринимателей, Кабмин пытается согласовать новый Трудовой кодекс, а люди вынуждены выходить на улицу для того, чтобы их услышали.

"Европейская конфедерация профсоюзов обязуется, во-первых, поднять этот вопрос на уровне Еврокомиссии и Европарламента, во-вторых, она будет сейчас организовывать миссию в Украину, чтобы промониторить ситуацию на месте", - добавила Землянская.