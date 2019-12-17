Деркач заявил, что $29 млн Пинчука на фонд кандидата в президенты США Клинтон могли быть украдены у Украины

Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина и США должны расследовать факты перечисления выведенных из Украины $29 млн бизнесменом Виктором Пинчуком Фонду Хиллари Клинтон, заявил украинский внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

По его словам, следствие должно проверить и установить, каким образом финансировалась деятельность Фонда Пинчука, который, среди других проектов, сделал взнос размером в $29 млн в фонд Хиллари Клинтон. "Вчера украинские правоохранители зарегистрировали уголовное производство номер 12019000000001138. В рамках этого производства мною предоставлены факты, которые и должно проверить и установить следствие. Установление этих фактов также поможет американской стороне провести собственное расследование и установить происхождение денег, полученных Клинтон", – заявил Деркач на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, впервые на схему вывода денег из Украины и финансирование Пинчуком Фонда Клинтон обратило внимание независимое французское интернет-издание Mediapart.

"Общая схема выглядит следующим образом. МВФ одалживает Украине деньги в 2015 году. В этом же году "Кредит Днепр" Виктора Пинчука получает 357 млн грн стабилизационного кредита от НБУ за счет средств Международного валютного фонда. "Дельта банк" получает суммарно кредиты 5 млрд 110 млн грн. Эти деньги банки выводят через австрийский Meinl Bank на оффшоры, а оттуда на фонд Пинчука. Афера с выводом средств подтверждается решением Печерского суда от мая 2016 года. В целом ущерб от этой аферы, в которой были замешаны и другие банки, по мнению суда, составил более $800 млн. Фонд Пинчука перечисляет в Фонд Клинтон, будущего кандидата в Президенты США от Демократической партии, 29 млн долларов", – рассказал Деркач.

Он отметил, что расследование важно провести именно сейчас, пока не закрыты соответствующие структуры; позднее это сделать будет значительно сложнее.

"По всем косвенным признакам Виктор Пинчук собирается покинуть Украину. Сейчас он активно выводит активы и подчищает хвосты. Есть все основания предполагать, что это попытка замести коррупционные следы и попытка спасти от международного скандала себя и что, самое главное, американских топ-политиков. Как сообщили нам журналисты-расследователи, в данный момент Пинчук закрывает свои структуры в Украине, в том числе ликвидирует Фонд Виктора Пинчука. Эти данные подтверждают и СМИ. Так, в начале декабря издание "Лига" сообщила со ссылкой на источники в Нацбанке, что Пинчук собирается продать также и свой банк "Кредит Днепр", – сообщил Деркач.

Кроме обращения в правоохранительные органы, Деркач направил официальное письмо на сенаторов, а также на личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Кроме этого, он от метил, что вопросы международной коррупции - это предмет деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины.

Также это дело, по словам нардепа, подтверждает необходимость создания международной группы "Стоп коррупция. Друзья Украины", куда помимо американских коллег, могут войти эксперты, журналисты-расследователи и другие компетентные лица.

"Украина должна максимально полно расследовать факты международной коррупции, в которой замешаны олигархи, чиновники и политики не только Украины, но и США. Только так мы можем восстановить стратегические отношения двух партнеров Украины и Америки", – резюмировал Деркач.