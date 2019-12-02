Адвокаты Бахматюка собираются подать в суд на лиц в Офисе президента, генпрокурора, его заместителя и судей антикоррупционного суда

Киев. 2 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Адвокаты экс-владельца VAB Банка (Киев) Олега Бахматюка собираются инициировать криминальное производство против генерального прокурора Руслана Рябошапки, его заместителя Виталия Касько, некоторых судей антикоррупционного суда, а также относительно отдельных лиц в Офисе президента (ОП) в ближайшее время, из-за незаконного открытия дела по стабкредиту VAB Банка по указанию Кабинета министров.

"Сегодня нам известно, что решения, которые были приняты две недели назад по этому делу, стоят на персональном контроле у отдельных лиц в Офисе президента. ОП требует от апелляционной палаты антикоррупционного суда пересмотра этих решений и получения решений, которые будут крайне негативными", - сообщил адвокат Бахматюка Алексей Шевчук во время пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Он отметил, что дело было открыто генпрокурором и его заместителем, вопреки всем требованиям действующего законодательства, в частности, Касько не находился в группе прокуроров, но своим решением он отменил все постановления, которые касались закрытия дела.

"Наш клиент никогда не имел криминального статуса и при появлении новых фамилий в генпрокуратуре, новых фамилий в Офисе президента, фамилий, которые захотели завладеть активами Олега Бахматюка, начались активные действия Национального антикоррупционного бюро Украины", - подчеркнул Шевчук.

Еще один адвокат Бахматюка Дмитрий Лошаков связывает открытие дела по стабкредиту, выданному VAB Банку, с обращением президента Украины Владимира Зеленского, в котором он потребовал от правоохранительных органов результатов до 1 ноября.

"Обращаю ваше внимание, что в нашем криминальном производстве именно 28 октября были приняты первые решения о проведении обысков, которые впоследствии стали первыми процессуальными действиями со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры, после возобновления криминального производства. То есть, очевидно, что НАБУ и САП исполняют политический заказ, который определил президент, грубо вмешиваясь в правоохранительную деятельность", - считает Лошаков.

Помимо этого, в ходе пресс-конференции защитники Бахматюка сообщили, что детективы НАБУ препятствуют их адвокатской деятельности, в связи с чем, они подали жалобу, которая будет слушаться в антикоррупционном суде 4 декабря. По словам Шевчука, на данном этапе адвокаты не могут получить ни одного документа по делу VAB Банка.

"Мы сделали соответствующие запросы в НАБУ и сегодня, час назад, мы получили ответы, в соответствии с которыми они уведомлены, что мы являемся защитниками-адвокатами, но готовы предоставить нам документы для ознакомления с материалами дела… не ранее 20 декабря", - отметила адвокат Бахматюка Татьяна Козаченко, добавив, что это нарушение криминально-процессуального кодекса Украины.

При этом, Лошаков уточнил, что ответы на запросы НАБУ прислало спустя три недели.

Кроме того, адвокаты отметили, что они немедленно уведомили САП и НАБУ о том, что являются адвокатами Олега Бахматюка в процессе, тем ни менее в ответе НАБУ сообщило о назначении адвокатов из центра бесплатной правовой помощи. При этом, по словам Лошакова, полномочия бесплатных адвокатов прекращаются при наличии адвоката по договору.

"Мы думаем, что НАБУ сознательно и специально препятствует адвокатской деятельности, нарушает процессуальные права наших клиентов. Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой прекратить такую деятельность, а также к президенту и всем чиновникам, которые инициировали указанное преследование по политическим мотивам… Это является злоупотреблением власти и должно быть немедленно прекращено", - заявил Лошаков.

Шевчук опасается, что дело о стабкредите VAB банку было открыто с целью завладения активами Бахматюка "в интересах отдельных фамилий на улице Банковой".

В свою очередь Козаченко отметила, что она не уверена, что возможность наказания отдельных чиновников является реальной.

"Ответственность предусмотрена законодательством, но с другой стороны именно сначала САП и генпрокуратура Украины являются процессуальными руководителями. Считая, что они непосредственно напрямую нарушают закон, то есть возобновляют криминальное производство, даже без наличия материалов дела и без их изучения, возникает вопрос: кто будет расследовать их деятельность? Сами?",- задалась вопросом Козаченко.

Как сообщалось, в конце ноября МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Василюк по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года стабилизационного кредита на 1,2 млрд грн (около $50 млн по текущему курсу) VAB Банку, владельцем которого на то время был Бахматюк. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по этому делу экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Нацбанк утверждает, что долг принадлежавших Бахматюку неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" (Киев) Фонду гарантирования вкладов физических лиц составляет 11 млрд грн, НБУ - 10,6 млрд грн. В том числе долг перед центробанком обеспечен личным поручительством бизнесмена на 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний.

Бахматюк ранее заявил агентству "Интерфакс-Украина", что отвергает все обвинения и предлагает Фонду гарантирования поэтапно погасить 8 млрд грн задолженности: 500 млн грн гарантийного взноса и по 1 млрд грн ежегодно. По его мнению, это дело сфабриковано и одной из его целью является сорвать достижение договоренностей с кредиторами. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Группа международных кредиторов группы "Укрлендфарминг" письмом от 15 ноября предложила премьеру Украины Алексею Гончаруку, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF. Копия письма направлена также главе офиса президента Андрею Богдану и первому замглавы Нацбанка Екатерине Рожковой.

В письме уточняется, что общая сумма тела долговых обязательств группы ULF составляет примерно $1,65 млрд и состоит из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.