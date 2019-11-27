Депутаты от "СН" предлагают предусмотреть 7-летнее ограничение на перепродажу земли

Киев. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Группа народных депутатов от партии "Слуга народа" ("СН") представила ряд своих поправок к законопроекту 2178-10 об отмене моратория на рынок земли, в частности относительно семилетнего ограничения на ее перепродажу.

"Если ограничить перепродажу земли на семь лет – а именно такой минимальный срок договора аренды, – я считаю, что приобретать землю будут только те, кто собирается на ней работать. И мы не создадим институт рантье, который потом будет диктовать условия нашим аграриям", – сказал автор данной поправки к законопроекту о рынке земли, депутат от "СН" Николай Тищенко в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом в ходе конференции "Поправки к законопроекту №2178-10: обеспечение благосостояния села и превентивные меры спекуляциям на рынке земли" нардеп предложил также предусмотреть декларирование происхождения средств для покупки земли.

"Я предлагаю ввести обязательную проверку происхождения этих средств", – отметил он.

Как пояснил депутат от "СН" Павел Халимон, речь идет о переведении платежей за покупку земли в безналичную форму.

Вместе с тем, по мнению Халимона, объем концентрации земли в законопроекте не следует изменять, поскольку слишком низкие требования к концентрации повлекут за собой теневые схемы.

В то же время нардеп отметил, что считает более целесообразным вместо ограничений перепродажи установить налоговые ставки, которые сделали бы перепродажу экономически невыгодной.

"В Украине НДФЛ составляет 18%, военный сбор – 1,5%. Если человек захочет провести отчуждение земли на протяжении (первых – ИФ) трех лет, то я считаю справедливым заплатить в таком случае НДФЛ и военный сбор. Таким образом мы избегаем манипуляций и спекуляций", – сказал он.

Если же новый владелец захочет перепродать землю в течение 3-5 лет после ее покупки, следовало бы установить ставку общего налога в 9%, после пяти лет – 5%, считает Халимон.

Поправку, которая ограничивает экономическое обоснование для перепродажи земли, предложил также нардеп Вадим Струневич ("Слуга народа"). Помимо этого, он предлагает ограничить первичную сдачу в аренду земельного участка после его приобретения.

"Участок должен быть приобретен для дальнейшей обработки аграриями", – подчеркнул он.

В свою очередь, депутат от провластного большинства Анатолий Остапенко указал на необходимость законодательного ограничения смены статуса земель с/г назначения, о чем он указал в своих поправках к законопроекту.

"Земля сельхозназначения должна использоваться исключительно в целевом назначении… Мы должны закрыть в законе вопрос смены целевого назначения земли. Земля – для аграриев, а не для застройщиков", – сказал Остапенко в ходе пресс-конференции.