Пресс-конференции

16:38 20.11.2019

Индийские препараты позволяют эффективно использовать госбюджет Украины – посол Индии

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Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Экспорт фармацевтической продукции из Индии позволяет эффективно использовать средства украинского госбюджета в соотношении цена/качество, считает посол республики Индия в Украине Партха Сапатхи.

"Экспорт фармацевтики из Индии в Украину составляет более $250 млн. Экспорт осуществляется, чтобы обеспечить доступ населения к качественным медикаментам за доступную цену. Спектр индийских фармпрепаратов очень широкий. Они позволяют довольно эффективно использовать бюджет Украины со стороны комбинации цены и качества. Это сотрудничество взаимовыгодное и, конечно же, бывают разные подводные камни в этом бизнесе, но правительства обеих сторон знают и способствуют продолжению сотрудничества",- сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам Сапатхи, торговые отношения между Индией и Украиной составляют порядка $3 млрд и включают не только фармацевтику, но и агросектор, пищевую продукцию, инженерию, космическую продукцию, строительство самолетов и т.д.

"Сотрудничестве между Индией и Украиной в сфере торговли и коммерции составляет порядка $3 млрд. Корзина нашего сотрудничества довольно широка – агросектор, пищевая продукция, инженерия, космическая продукция, строительство самолетов и т.д.. Я не хотел бы говорить о прогнозах, потому что прогноз будет зависеть от того, насколько бизнесы двух стран будут тесно сотрудничать. Но если говорить об усилиях правительства, то есть межправительственная комиссия меж Индией и Украиной, которая довольно плодотворно и активно сотрудничает",- сказал он.

Теги: #мнение
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