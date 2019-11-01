В Украине будут снимать сериал в жанре фэнтези "Часова Варта"
В Украине началась подготовка к съемкам фэнтези-сериала "Часовая Варта", который является адаптацией известного испанского проекта "Министерство времени". Первые два сезона испанского сериала удостоились высоких оценок и положительных отзывов зрителей; третий сезон был создан совместно со всемирно известной компанией "Netflix".
В ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" продюсер проекта Михаил Панченко заявил о начале реализации проекта.
"Уже заканчивается разработка сценариев пилотных серий, съемки тизера и сериал находится на завершении стадии препродакшена", - сказал М.Панченко.
По словам участников проекта, замысел сериала в том, чтобы погрузить зрителя в захватывающие, остросюжетные, драматические события украинской истории. "Часовая Варта" повествует зрителю о приключениях особых специалистов, которые занимаются контролем над вторжением в разные эпохи. Они своего рода защитники временных врат.
Проект сериала "Часова Варта" поддерживается Украинским культурным фондом.
В создании сериала задействованы известные сценаристы и драматурги Максим Курочкин и Оксана Савченко, а также журналист и обозреватель Виталий Портников.
По слов В.Портникова, главной идеей проекта является привлечение интереса украинского зрителя к собственной истории через реализацию яркого сериала в модном жанре фэнтези.
Создатели обещают, что этот украинский сериал привлечет внимание широкой зрительской аудитории, как любителей остросюжетных исторических драм, так и популярных сериальных проектов о путешествиях во времени.
Украинская версия проекта сериала "Часова Варта" будет демонстрироваться на всей территории Украины, кроме того, рассматривается возможность показа сериала в других странах.
В команде проекта участвуют:
Продюсер проекта Михаил Панченко,
сценаристы - Максим Курочкин и Оксана Савченко,
соавтор - Виталий Портников,
режиссеры - Роман Синчук, Анна Смолий
оператор - Евгений Кирей,
художник-постановщик - Инга Житня,
художники по костюмам - Инга Житня и Данил Гуляев,
руководитель проекта - Виталий Мирошников,
В съемках задействованы актеры: Алексей Горбунов, Сергей Сизонюк, Леся Никитюк, Сергей Пархоменко, Людмила Милевич, Александр Курносов и другие.