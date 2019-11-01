В Украине будут снимать сериал в жанре фэнтези "Часова Варта"

В Украине началась подготовка к съемкам фэнтези-сериала "Часовая Варта", который является адаптацией известного испанского проекта "Министерство времени". Первые два сезона испанского сериала удостоились высоких оценок и положительных отзывов зрителей; третий сезон был создан совместно со всемирно известной компанией "Netflix".

В ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" продюсер проекта Михаил Панченко заявил о начале реализации проекта.

"Уже заканчивается разработка сценариев пилотных серий, съемки тизера и сериал находится на завершении стадии препродакшена", - сказал М.Панченко.

По словам участников проекта, замысел сериала в том, чтобы погрузить зрителя в захватывающие, остросюжетные, драматические события украинской истории. "Часовая Варта" повествует зрителю о приключениях особых специалистов, которые занимаются контролем над вторжением в разные эпохи. Они своего рода защитники временных врат.

Проект сериала "Часова Варта" поддерживается Украинским культурным фондом.

В создании сериала задействованы известные сценаристы и драматурги Максим Курочкин и Оксана Савченко, а также журналист и обозреватель Виталий Портников.

По слов В.Портникова, главной идеей проекта является привлечение интереса украинского зрителя к собственной истории через реализацию яркого сериала в модном жанре фэнтези.

Создатели обещают, что этот украинский сериал привлечет внимание широкой зрительской аудитории, как любителей остросюжетных исторических драм, так и популярных сериальных проектов о путешествиях во времени.

Украинская версия проекта сериала "Часова Варта" будет демонстрироваться на всей территории Украины, кроме того, рассматривается возможность показа сериала в других странах.

В команде проекта участвуют:

Продюсер проекта Михаил Панченко,

сценаристы - Максим Курочкин и Оксана Савченко,

соавтор - Виталий Портников,

режиссеры - Роман Синчук, Анна Смолий

оператор - Евгений Кирей,

художник-постановщик - Инга Житня,

художники по костюмам - Инга Житня и Данил Гуляев,

руководитель проекта - Виталий Мирошников,

В съемках задействованы актеры: Алексей Горбунов, Сергей Сизонюк, Леся Никитюк, Сергей Пархоменко, Людмила Милевич, Александр Курносов и другие.