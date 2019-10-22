Состояние Днепра критическое, нужна комплексная программа спасения реки - глава экосовета

Киев. 22 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава Национального экологического совета Украины, глава Ассоциации рыболовов Александр Чистяков утверждает, что состояние реки Днепр критическое.

"Состояние Днепра критическое, он уже не ревет, он стонет. Река просто умирает. Все началось с того, что величайшую реку перегородили дамбами, она потеряла собственное течение и не в состоянии смыть то, что туда попадает. А по берегам Днепра стоят мегаполисы и химические предприятия со своими стоками и сливами", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Чистяков отметил, что проблемы Днепра необходимо рассматривать в том числе в контексте проблем его притоков.

"С лица карты независимости за годы независимости исчезло более 10 тыс. малых рек... Они зарастают, мелеют и потом исчезают", - добавил он.

Так, по словам Чистякова, если не заняться речкой Ирпень под Киевом, то она исчезнет через 5 лет.

"Относительно Днепра, то только в Киевской акватории 56 мелей, на которых можно стоять по колено в воде", - отметил он.

Кроме того, одной из проблем названы сточные воды, которых, по словам Чистякова, за 2018 год в водоемы сброшено более 2,5 млрд (треть из них неочищенные).

"Днепр с каждым годом все больше цветет всеми цветами радуги", - констатировал Чистяков.

В связи с этим общественный деятель предлагает на законодательном уровне заставить все местные советы привести свои нормативные акты в соответствие с Водным и Земельным кодексом.

"Необходимо ввести комплексную программу по спасению Днепра и убрать все наносы и мели, а также другие существующие угрозы", - подчеркнул Чистяков.