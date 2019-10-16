Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, открыто дело в связи с неправдивыми заявлениями Портнова - адвокат

Киев. 16 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Прокуратура Панамы закрыла уголовное дело по заявлению экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, не найдя оснований для привлечения к ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщил адвокат Илья Новиков.

"3 октября этого года Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, открытого по заявлению господина Андрея Портнова против Порошенко… В заявлении утверждалось, что компании, якобы связанные с Порошенко, осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем", - сказал Новиков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, к этому заявлению были приобщены личные показания Портнова, и тот настаивал, что прокуратура Панамы должна расследовать эти якобы преступления.

Адвокат пояснил, что прокуратура Панамы действительно проводила расследование.

"Была проведена проверка данных, которые предоставил Портнов, и двух месяцев было достаточно для того, чтобы прокурор разобрался с содержанием этого дела и принял решение о закрытии дела", - добавил Новиков.

Он также отметил, что это решение базируется на том, что в Украине расследуется уголовное производство, открытое по заявлению Портнова, а также указывается, что в заявлении Портнова не были отмечены факты, которые бы свидетельствовали о причастности компаний к каким-либо незаконным действиям.

Вместе с тем Новиков отметил, что это решение может быть обжаловано в Панамском суде, однако ему не известно, намерен ли адвокат Портнова в Панаме подавать соответствующее заявление.

Новиков сообщил, что в то же время Панамская прокуратура открыла производство по заявлению адвокатов Порошенко в связи с дачей заведомо неправдивых показаний Портновым.

"13 октября было зарегистрировано производство по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова за совершение им преступлений, предусмотренный статьей 384 Уголовного кодекса Панамы за "предоставление заведомо неправдивого сообщения о совершении уголовного правонарушения", - сказал он.

В свою очередь, адвокат Игорь Головань отметил, что защита Порошенко также предпринимает все меры для привлечения к ответственности за незаконные действия в отношении пятого президента. В частности, по его словам, суд по заявлению адвокатов вынес решение о допросе Портнова и директора ГБР Романа Трубы в рамках уголовного производства о нападении на Порошенко у здания ГБР в июне 2019 года, а в производстве Генпрокуратуры есть дело о разглашении конфиденциальных данных.

Также, по его словам, не во всех уголовных производствах, расследуемых ГБР, Порошенко имеет статус свидетеля.

"Есть производство, где он проходит как свидетель, а есть, где он вообще не проходит", - сказал Головань.

Кроме того, адвокат убежден, что нет никаких юридических оснований для уведомления Порошенко о совершении какого-либо преступления.

Комментируя не приходы Порошенко на допросы, адвокат подчеркнул, что для этого есть уважительная причина, кроме того, по его словам, у ГБР нет как такового намерения расследовать данные дела.