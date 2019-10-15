Пресс-конференции

13:55 15.10.2019

В оккупированном Крыму ныне являются политзаключенными 87 украинских активистов - КрымSOS

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Киев. 15 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - По состоянию на октябрь 2019 года в аннексированном Россией Крыму 87 человек - украинских икрымскотатарских активистов - лишены свободы в рамках политического или религиозного преследования, сообщила координатор правозащитной организации "Крым SOS" Тамила Ташева.

"Крымских татар, крымских мусульман, которые проходят по этим делам, 63 человека. Всего, если мы говорим об украинских заложниках, то там 87 человек. Не так давно было 86, но на прошлой неделе был задержан украинский активист Олег Приходько. Он находится в следственном изоляторе", - рассказала Ташева на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, оккупационные власти используют уголовное законодательство РФ для преследования людей по национальному, религиозному признаку, а также для этнической дискриминации и давления на активистскую среду на полуострове.

Ташева отметила, что все списки арестованных в Крыму граждан Украины были переданы в Офис президента Украины.

"По каждому политзаключенному были расписаны, если у кого-то были, хронические заболевания. Списки передавались как предыдущему президенту, так и новоизбранному – Владимиру Зеленскому. Это консолидированные списки общественных организаций. Это постоянная работа и коммуникация с ОПУ", - пояснила правозащитница.

Так, мать политзаключенного – фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова Нияра рассказала, что ее сын и Сервер Мустафаев были этапированы в СИЗО Краснодара.

"Сейчас наших детей этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону. Шесть человек находятся в Ростове, еще двое - в Краснодаре. Сначала их этапируют в Краснодар, а после этого – в Ростов. Их перевозят группами. Наших детей повезут после 20-го октября. Поскольку наших детей обвиняют в терроризме, то все они сидят в спецблоках, карцерах, ШИЗО (штрафной изолятор – ИФ)", - рассказала мать политзаключенного.

Комментируя возможное освобождение политзаключенных, Ташева подчеркнула важность того, чтобы украинские власти ни о ком не забывали и рассказала: "Насколько нам известно, ближайший обмен, который планируется, касается пленных на востоке (Украины – ИФ). Следующим будет обмен пленных, которые находятся на территории России и оккупированного полуострова".

В свою очередь, жена другого политзаключенного гражданина Украины Сейрана Салиева Мумине отметила, что власти Украины не связывались с семьями арестованных или осужденных активистов в контексте будущего обмена.

Теги: #крым #россия #преследования
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