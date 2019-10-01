Националистические организации проведут массовые акции протеста против принятия закона о рынке земли

Об этом представители ЧП "Правый Сектор", ВО "Свобода", Конгресса украинских националистов и ДУК "Правый сектор" заявили на пресс-конференции в информагентстве "Интерфакс-Украина".

Участники пресс-конференции подчеркнули несогласие с открытием рынка земли, предлагает правительство в своем законопроекте №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"Мы считаем, что этот закон - стратегический закон России, то есть диктуемые Россией. Если они нас не смогли завоевать войной, то они попробуют завоевать экономической стороной. То есть взять и выкупить", - рассказал Михаил Гаврилов - член Главного Штаба Добровольческого Украинский Корпуса.

Михаил Гаврилов подчеркнул, что этот закон неприемлем, поскольку несет прямые угрозы национальной безопасности и территориальной целостности: "После войны можно принимать какие-то решения. А пока у нас идет война в стране. А она идет не только на восточном фронте. Она идет и внутри, потому что враг атакует нас со всех сторон".

К тому же, в законопроекте отсутствует механизм установления и проверки конечных владельцев иностранных и оффшорных компаний, которые получат возможность покупать украинскую землю.

Юрий Сиротюк - заместитель председателя ВО "Свобода" - сообщил, что первая акция состоится в среду, 2 октября, под Верховной Радой Украины. Представители националистических организаций вместе с представителями фермерских объединений будут пикетировать заседание профильного комитета парламента, на котором планируется рассматривать законопроект №2178.

"Приглашаем всех неравнодушных: фермеров, граждан Украины прийти завтра на площадь Конституции в Верховную Раду Украины, принять участие в этом мероприятии", - сказал Юрий Сиротюк.

В случае, если этот законопроект будет вынесен в сессионный зал, пикетирование Верховной Рады Украины будет продолжено и в день рассмотрения.

Третья крупная акция состоится 14 октября - в День защитника Украины. Это будет марш по случаю дня основания УПА. Марш начнется в 13.00 от памятника Т.Ш.Шевченку в Киеве.

"Марш УПА будет проходить под лозунгом" Защитим украинскую землю "в широком смысле. Мы выступаем против реализации так называемой формулы Штайнмайера, которая предусматривает сдачу национальных интересов .... И мы против грабительской кражи украинской земли под формулой введения рынка земли", - пояснил заместитель председателя ВО "Свобода".

Заместитель председателя политической партии "Правый сектор" Василий Лабайчук подчеркнул, что Украина не готова сейчас к введению рынка земли. "Не готова ни правоохранительная система, ни судебная ветвь власти к внедрению закона в таком виде, который его предлагает политическая партия" Слуга народа ", - сказал он.

По его мнению, сейчас данный законопроект должен быть отклонен. И только широкий диалог, консультации по аграрным сектором и общественностью могут определить какой именно закон должен быть принят, и как он внедряться.

Член президиума Провода Конгресса Украинских Националистов Тарас Процевьят, в свою очередь указал на большую опасность крупных латифундий, которые уже работают в Украине.

"Сегодня огромные латифундии, которые есть сегодня на Украине. Более того, это уже не украинские чисто юридические лица, даже если они зарегистрированы в Украине. Если они вышли на IPO, на международные биржи и оттуда получают средства, то ... с точки зрения международного права хозяйственного это уже не юридические лица Украины. По всех паях, находящихся у них в аренде, уже заготовлены без дат договора купли-продажи. и сразу после вступления в действие закона, эти соглашения будут реализованы. По многим сделкам уже и средства , к сожалению, крестьянами полученные ", - расска в он.

Итогом пресс-конференции стала речь-предостережение Юрия Сиротюка, которую он адресовал действующей власти.

"Если вы изучите историю Украинского государства, в большинстве революций со времен Богдана Хмельницкого, Колиивщины и времен УНР, земельный вопрос был наиболее острым вопросом. И оно вызвало непредсказуемую реакцию украинского крестьянства. И поэтому не надо раздражать украинский народ. И не надо в это время , когда ситуация в стране напряженная выносить этот вопрос ", - сказал он.