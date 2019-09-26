Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам

Об этом представители аграриев и ветеранских организаций АТО и ООС заявили во время совместной пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

Директор предприятия "Жемчужина Подолья" Сергей Иващук рассказал, что опубликованный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения не соответствует интересам Украины и ее народа. В тексте законопроекта отсутствуют какие-либо ограничения на участие иностранцев в составе учредителей или конечных владельцев компаний, которые смогут покупать землю в Украине.

"Мы аграрии, представители ветеранских организаций, общественных организаций, волонтерских организаций объединились в рамках защиты нашей родной земли. Мы собрались потому, что не можем допустить сегодня, что украинскую землю скупят иностранцы, а для наших будущих поколений останется только вывеска от территории" , - рассказал Сергей Иващук.

Участники пре-конференции особо подчеркнули опасность того, что именно представители страны-агрессора, в первую очередь, воспользуются возможностью. Они через оффшорные компании и прикрываясь гражданством других стран, будут активно скупать украинскую землю.

"В законопроект, который регистрируется прямо закладывается лазейка, для того чтобы конечным владельцем украинских компаний мог быть любой. Таким образом сюда зайдет иностранный капитал, в том числе это будет капитал государства-агрессора, ведь нет никаких ограничений. Рука агрессора на рынке земли - прямая угроза для нас ", - подчеркнул Виктор Шендибило - участник АТО, юрист "Национального корпуса".

Политзаключенный и боец ​​батальона "Айдар" Иван Макар выразил позицию, о полном запрете продажи земли юридическим лицам. По его мнению, иметь право покупать землю должны только физические лица - граждане Украины. Причем только те, кто обрабатывает эту землю.

Николай Греков - боец ​​батальона "Айдар" и мэр оккупированного города Александровск - предложил вообще не открывать рынок земли до окончания войны на востоке и возвращения Донбасса и Крыма в состав Украины.

"Мы, участники АТО, выражаем свое категорическое "нет" принятию данного закона. Мы говорим "Нет" продаже земли иностранцам. В 2014 году украинский народ смог остановить продвижение русских войск. Так сегодня мы обязаны не допустить, чтобы земля, за которую ребята пролили кровь, слезы досталась агрессору", - сказал он.

Лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский призвал все патриотические организации присоединиться к дискуссии по открытию рынка земли и альтернатив его открытия. Также он предостерег власти о возможности протестов, если позиция патриотов НЕ будет услышана.

"В 14-15 годах мы пошли защищать Украину. Мы пошли защищать нашу родную землю. И аграрии помогали нам, поддерживали как могли. Поэтому сейчас мы готовы так же участвовать, готовы помогать аграриям, защищать украинскую землю. И если эти требования не будут услышаны властью, обычно готовы участвовать в любых акций протеста, доносить свою позицию, чтобы она была учтена и услышана ", - подчеркнул юрист "Национального корпуса" Виктор Шендибило.

"Если мы не будем услышаны, мы готовы выходить на акции протеста ... Мы готовы выходить к Кабинету министров, к Офису президента, к Верховной Раде. И я обращаюсь ко всем депутатам Верховной Рады, к сожалению, предыдущие нас не слышали, не допустить принятия данного закона, не допустить продажи земли иностранцам и остановить данный вопрос к возвращению территорий под юрисдикцию Украины до окончания и полной победы в русско-украинской войне", - детализировал требования Николай Греков.