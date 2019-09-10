Пресс-конференции

13:44 10.09.2019

Пилот в Полтавской области по реформе стационарной медпомощи работает успешно – мнение

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Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Пилотный проект по реализации госгарантий медицинского обслуживания для стационарной медицинской помощи, который проводится в Полтавской области, успешно реализован, считает директор департамента здравоохранения Полтавской облгосадминистрации Виктор Лысак.

"Я могу сказать, что пилот удался. Главной нашей задачей было эффективно использовать средства и предоставлять качественные услуги. Очень важен был комплексный подход: все внедряемые изменения должны быть последовательными и поэтапными, основываться на доказательных системах, быть обоснованными и эффективными. Все это к настоящему времени произошло",- сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Лысак отметил, что благодаря внедряемым изменениям на вторичке появилась конкуренция.

"Если говорить об изменениях, то на первичке они состоялись - около 80% населения заключили декларации", - сказал эксперт, добавив, что есть очень много секторов (паллиативная помощь, реабилитация, экстренная медпомощь), которые тоже нуждаются в развитии.

"На госпитальном секторе мы только начали эту работу. Там сейчас происходит конкуренция - есть ФОПы, есть частный сектор, есть коммунальный, центры первичной медико-санитарной помощи. У нас состоялись изменения в перинатальной помощи, мы внедрили все информационные технологии, телемедицинские технологии и др."- подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил важность "эффективного и прозрачного использования средств".

По словам Лысака, изменения стартовали еще в 2018 году. 56 медучреждений заключили договора с Национальной службы здоровья Украины, из них 46 – бывшие районные больницы, родильные дома, перинатальные центры, еще - 10 областные многопрофильные медучреждения.

"Все медучреждения получают столько, сколько заработали. Мы работаем в рамках медицинской субвенции, но мы эффективно, прозрачно и рационально используем каждую копейку. В этом плане система меняется. Если посмотреть на результаты, то госпитализация в области сократилась на 4,1%, сложность случаев увеличилась. Это значит, что приходит понимание об экономической неэффективности ненужных госпитализаций",- сказал он.

Лысак также выделил несколько обязательных компонентов для подготовки госпитального сектора к реформированию: "команда, готовая к внедрению изменений, анализ затрат и эффективность их использования с клиническим компонентом, наличие информационной системы обработки данных, материально-техническая база и партнеры (международные, частные институции, эксперты, общественные организации и др.)".

В свою очередь замдиректора ГУ "Центр медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины" Сергей Дяченко считает самым важным понимание (главврачами и местными властями – ИФ) того, как работает новая модель".

"Главной целью этого пилотного проекта было отработать техническую модель взаимоотношений между учреждениями, департаментом и плательщиком, в данном случае – НСЗУ для того, чтобы всю эту модель можно было распространять на другие территории Украины. Самое важное, чтобы главврачи и собственники больниц понимали, для чего эта модель и как она работает",- сказал Дяченко.

Теги: #пилот #полтава
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