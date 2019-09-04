Владимир-Волынская птицефабрика призывает присоединиться к петиции о запрете использования антибиотиков в сельском хозяйстве

Киев. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (Волынская обл.), входящая в группу компаний Openmind, призывает присоединиться к размещенной на сайте президента Украины петиции о запрете и отказе от использования антибиотиков в сельском хозяйстве.

"Признанная во всем мире проблема устойчивости к антибиотикам находится в фокусе внимания ВООЗ и ведущих государств. Опыт показывает невозможность производства без использования антибиотиков. Оно не требует существенных инвестиций, но нуждается в серьезных изменениях бизнес-процессов, стандартов, а также внутренней дисциплины компаний к мероприятиям, которые необходимо внедрять", – сказал CEO ГК Openmind Алексей Коваленко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он акцентировал внимание на том, что отказ от использования антибиотиков в сельском хозяйстве, в том числе в производстве куриного мяса, невозможен без соответствующей государственной поддержки и изменений в законодательство.

"Призываем всех эту петицию поддержать, чтобы она набрала 25 тыс. голосов и стала обязательна для рассмотрения", – подытожил он.

По словам Коваленко, в Украине рынок чистой от антибиотиков курятины оценивается пока всего в 2%.

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" – украинско-голландское предприятие, входит в пятерку крупнейших производителей куриного мяса в Украине, занимая около 6% рынка. В инфраструктуру птицефабрики входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, убойный цех и комбикормовый завод, а также земли для выращивания кормов. Предприятие имеет сертификат ISO 2200:05 и реализует принципы HACCP при производстве сырья и готовой продукции.

В конце 2017 года птицефабрика выпустила на украинский рынок уникальный продукт - куриное мясо без антибиотиков и стимуляторов роста под брендом "Эпикур", а в 2019 начала строительство нового цеха переработки мяса, стоимостью EUR38 млн.