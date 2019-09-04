Пресс-конференции

15:32 04.09.2019

Владимир-Волынская птицефабрика призывает присоединиться к петиции о запрете использования антибиотиков в сельском хозяйстве

2 мин читать

Киев. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (Волынская обл.), входящая в группу компаний Openmind, призывает присоединиться к размещенной на сайте президента Украины петиции о запрете и отказе от использования антибиотиков в сельском хозяйстве.

"Признанная во всем мире проблема устойчивости к антибиотикам находится в фокусе внимания ВООЗ и ведущих государств. Опыт показывает невозможность производства без использования антибиотиков. Оно не требует существенных инвестиций, но нуждается в серьезных изменениях бизнес-процессов, стандартов, а также внутренней дисциплины компаний к мероприятиям, которые необходимо внедрять", – сказал CEO ГК Openmind Алексей Коваленко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он акцентировал внимание на том, что отказ от использования антибиотиков в сельском хозяйстве, в том числе в производстве куриного мяса, невозможен без соответствующей государственной поддержки и изменений в законодательство.

"Призываем всех эту петицию поддержать, чтобы она набрала 25 тыс. голосов и стала обязательна для рассмотрения", – подытожил он.

По словам Коваленко, в Украине рынок чистой от антибиотиков курятины оценивается пока всего в 2%.

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" – украинско-голландское предприятие, входит в пятерку крупнейших производителей куриного мяса в Украине, занимая около 6% рынка. В инфраструктуру птицефабрики входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, убойный цех и комбикормовый завод, а также земли для выращивания кормов. Предприятие имеет сертификат ISO 2200:05 и реализует принципы HACCP при производстве сырья и готовой продукции.

В конце 2017 года птицефабрика выпустила на украинский рынок уникальный продукт - куриное мясо без антибиотиков и стимуляторов роста под брендом "Эпикур", а в 2019 начала строительство нового цеха переработки мяса, стоимостью EUR38 млн.

Теги: #антибиотики #коваленко #петиция #эпикур
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:48 28.08.2019
Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает в среднем 100 тыс. подписей в час

Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает в среднем 100 тыс. подписей в час

14:24 28.08.2019
Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

Петиция на сайте президента Украины о сохранении Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тыс. голосов

04:58 14.08.2019
Петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий набрала более 25 тыс. голосов

Петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий набрала более 25 тыс. голосов

01:14 06.07.2019
"Евросолидарность" инициировала петицию против возвращения РФ в ПАСЕ

"Евросолидарность" инициировала петицию против возвращения РФ в ПАСЕ

11:38 28.06.2019
Мураев зарегистрировал петицию для освобождения Александра Ефремова

Мураев зарегистрировал петицию для освобождения Александра Ефремова

18:18 06.06.2019
Зеленский ответил на петицию за его отставку

Зеленский ответил на петицию за его отставку

08:21 06.06.2019
Петиция за отставку Авакова набрала необходимых 25 тыс. голосов

Петиция за отставку Авакова набрала необходимых 25 тыс. голосов

03:54 27.05.2019
Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933 на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине 1932-1933 на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

07:43 24.05.2019
На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

01:36 24.05.2019
Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

Глава АП о петиции за отставку Зеленского: это не основание для завершения полномочий президента, а недовольных будем убеждать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутатам новой Верховной Рады предложили электронного помощника – чат-бота для будущих нардепов

Глава Ортодоксальной еврейской торговой палаты просит Зеленского очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги

В Украине издадут книгу об умышленных и серийных убийцах

Почтенный совет огласил лауреатов "Ордена Святого Пантелеймона"

Положительный эффект от 2Д-кодирования превысит затраты на его внедрение – эксперты

Спортсмен намерен за месяц преодолеть более 800 км Днепра вплавь от границы с Беларусью до Черного моря

"Украинская биржа" допустила к торгам акции Apple

Действия прокуратуры Украины при экстрадиционных проверках по запросу Москвы противоречат позиции о политическом преследовании украинцев в РФ - правозащитники

"ArcelorMittal Кривой Рог" в июле получит $1 млн убытков из-за действий СБУ – и.о. гендиректора

Ряд общественных активистов опасаются, что ремонт Центрального моста в Днепре, ставший предметом пари между Зеленским и Филатовым, будет фиктивным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА