Пресс-конференции

15:53 15.08.2019

В Украине издадут книгу об умышленных и серийных убийцах

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Киев. 15 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Издание в Украине уникальной монографии об умышленных убийствах поможет добиться законодательного закрепления понятия серийного убийства, надеются ее авторы.

В ходе презентации монографии "Теоретические основы расследования умышленных убийств: уголовно-правовые, криминалистические и психологические аспекты. Психологический портрет серийного убийцы" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг ученые – авторы книги выразили надежду, что издание их работы станет катализатором в вопросе изменения в законодательстве в части введения понятия "серийное убийство".

"Материалы для книги начали собираться еще в начале 80-х годов. Из всего разнообразия умышленных убийств были вычленены наиболее проблематичные в методологическом аспекте раскрытия: убийства, сопряженные со взрывными устройствами и оружием, убийства матерью новорожденного ребенка, убийства, связанные с расчленением трупа, серийные убийства и убийства на заказ", - рассказал один из авторов монографии, академик, доктор юридических наук, профессор Александр Саинчин в ходе презентации.

Он подчеркнул, что в законодательном поле не закреплено понятие "серийный убийца", что значительно осложняет работу по раскрытию такого рода преступлений и недопущению наказания невиновных.

"До настоящего времени серийных убийств как понятия в уголовном праве не существует. С методологической точки зрения мы идем далеко впереди практики… осталось только законодательно определить правовое поле", - подчеркнул он.

Саинчин напомнил, что для Украины данное законодательное закрепление является важным, поскольку за убийство 118 человек серийным убийцей Сергеем Ткачом были осуждены и отбывали наказание 11 невиновных людей.

"Украина является исключительным государством, где расплодились, если можно так сказать, серийные убийцы. Чикатило, Оноприенко, Ткач – это наша земля. Со времен Чикатило серийные убийцы почти что из одного района. Что это за феномен и как так – мы до сих пор не знаем", - отметил ученый.

Еще один автор монографии – доктор юридических наук, профессор кафедры отраслевого права Александр Сотула рассказал, что он является членом подгруппы по внесению изменений в уголовное законодательство и созданию нового Уголовного кодекса.

"Все те предложения, которые написаны в нашем труде, вынесены на рассмотрение комиссии, которая будет принимать решения в части необходимых изменений в уголовном законодательстве", - пояснил он.

Таким образом, как надеется ученый, выход книги сможет ускорить процесс принятия законодательных изменений. "Это часть нашей стратегии", - добавил он.

Авторы монографии уточнили, что пока изданы только сигнальные экземпляры.

"Монография – это книга специфическая. Необходимо понять, сколько экземпляров надо научному сообществу, какое количество экземпляров необходимо библиотекам, сколько экземпляров необходимо издать за рубеж, так как книга будет переведена на английский и немецкий языки", - рассказал еще один автор монографии – академик, кандидат психологических наук Олег Мальцев.

Концептуально монография имеет три раздела. Два из них включают сравнительно-правовое исследование уголовного законодательства Украины и других стран романо-германской семьи, теоретические основы расследований, тактику розыска и задержания подозреваемых. Третий, основополагающий раздел монографии, посвящен описанию психологического портрета серийных убийц.

Теги: #книга #серийные #убийцы
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