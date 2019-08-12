Пресс-конференции

14:09 12.08.2019

Почтенный совет огласил лауреатов "Ордена Святого Пантелеймона"

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Киев. 12 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Почтенный совет знака отличия за профессионализм и милосердия "Ордена Святого Пантелеймона" из 20 номинантов выбрал победителей в пяти номинациях, сообщил глава совета Василий Княжич на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Ежегодное награждение состоялось 9 августа в Киеве. В нем приняли участие более 600 ученых, врачей, общественных деятелей, благотворителей и представителей духовенства.

"Это значимое событие для многих украинцев. 10 лет мы пытались выйти на этот уровень, начиная со знака отличия, который основывался государством вместе с тремя украинскими церквями. В настоящее время наш проект разрастается – у нас есть четыре победителя с разных стран мира. Я уверен, что перспектива большая",- сказал Княжич.

В свою очередь, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии, член Почтенного совета Василий Лазоришинец отметил, что награждения демонстрируют инновационные достижения украинские ученых-медиков, которые активно внедряются по всему миру.

"Благодаря этому событию мы увидели, что есть достойные люди, которые трудятся и имеют достижения не только профессиональные, но и научные, инновационные, которые только-только внедряются во всем мире, а в Украине работают уже много лет",- сказал он.

Член Почтенного совета знака отличия "Ордена Святого Пантелеймона" Владимир Огрызко подчеркнул, что многоуровневый отбор номинантов осуществляют сами медики.

"Этот знак отличия объединяет не только медицинские достижения, но и общественные, моральные, этические. Лучшего у нас не было, были вещи узкоспециализированные, но такое в Украине впервые. Это не государственная награда, в чем еще большая ее ценность. Номинанты проходят многоуровневый отбор, их отбирают сами медики, тут нет никаких манипуляций, это волеизъявление медицинской общественности",- сказал он.

По его словам, орден популяризирует Украину в мировой медицинской общественности.

"Это по-другому позиционирует Украину, исключительно с положительной стороны. Академик Трунько, например, является лауреатом различных премий во множестве стран, в частности, он получил премию года в Японии за лучшие научные разработки в сфере эндокринологии, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы. Это говорит о международном уровне наших разработок",- сказал он.

Орден в номинации "Лучший врач" получил заведующий ортопедо-травматологическим отделением Днепропетровской областной клинической больницы им.Мечникова Иван Жердев; в номинации "Лучший медицинский работник" - медсестра ТМО "Психиатрия" Валентина Кодола (Киев) и операционная медсестра абдоминальной и неотложной хирургии и колопроктологии ВМКЦ ПР Инна Моргун (Одесса); в номинации "Новатор здравоохранения" победил главный врач, заведующий отделом костной онкологии "Института патологии позвоночника и суставов им. проф.Ситенко АМН Украины" Олег Воронка (Харьков); в номинации "За достижения в международном сотрудничестве в охране здоровья" - директор "Института эндокринологии и обмена веществ им.В.П.Комиссаренко НАМН Украины" Николай Тронько; в номинации "Образец служения обществу" - завотделением паллиативно-хосписной помощи Лебединской центральной районной больницы Сергей Костюк.

Кроме того, в текущем году Почтенный совет принял решение создать отдельную номинацию исключительно для иностранных граждан "За личный весомый вклад в развитие здравоохранения Украины". Победителями в ней стали гражданин Польши, профессор кафедры физиологии и практикующий врач в сфере пульмонологии и аллергологии Вроцлавского медицинского университета, организатор пульмонологической Школы на базе Тернопольского Национального медуниверситета Войцех Барг и американский детский кардиохирург, основатель и исполнительный директор международной неприбыльной благотворительной организации William Novick Global Cardiac Alliance Вильям Новик.

Вместе с Орденом победители получили сертификаты на 50 тыс. грн.

Медаль "Святого Пантелеймона", которой награждают молодых медиков, в номинации "За врачебное искусство" получил ассистент кафедры общей хирургии Ивано-Франковского НМУ Алексей Гудз; в номинации "За любовь и ласку к больному" - медсестра терапевтического отделения №2 Областного территориального медицинского противотуберкулезного объединения Луцка (Волынская обл.) Оксана Гальчин; в номинации "Научные разработки в медицине" - доцент кафедры гистологии и эмбриологии Национального медицинского университета им. Богомольца (Киев) Сергей Савосько.

Поощрительную награду "Крест Святого Пантелеймона" ввело Министерство здравоохранения в 2009 году. Отличие было согласовано и благословлено Предстоятелями трех крупнейших христианских церквей Украины. Возобновили награждение в 2017 году. Знак общественного отличия за профессионализм и милосердие "Орденом Святого Пантелеймона" присуждается в пяти номинациях. В 2018 году Почтенный Совет ввел для молодых медиков "Медаль Святого Пантелеймона", а уже в 2019 году ввели новую номинацию для иностранцев – "За личный весомый вклад в развитие здравоохранения Украины". Торжественная церемония награждения ежегодно проходит 9 августа в День Святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Теги: #награждение #медики
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