Пресс-конференции

14:06 17.07.2019

Зеленский – единственный украинский политик, к которому позитивно относятся более половины опрошенных социологами граждан

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Киев. 17 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Единственным украинским политиком, к которому позитивно относятся более половины украинцев, является президент Украины Владимир Зеленский, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду данным, 65,8% опрошенных в период с 3 по 10 июля респондентов заявили социологам, что относятся к Зеленскому позитивно, 22,7% - нейтрально, и 11,2% - негативно.

К лидеру партии "Голос", рок-музыканту Святославу Вакарчуку позитивно относятся 38,7% опрошенных, тогда как о нейтральном отношении к нему заявили 33,8%, а о негативном 25,7% украинцев.

Почти треть (32,3%) опрошенных указали, что имеют позитивное отношение к лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, 37,2% сказали, что относятся к нему нейтрально, а 26% - негативно.

У всех остальных политиков шкала позитивного рейтинга меньше 30%: лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 28,7%; лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 25,2%; лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко - 22,1%; лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовой - 21,3%; лидер "Украинской стратегии", действующий премьер-министр Владимир Гройсман - 17,5%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 15,5%; один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - 14,8%; лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко - 13,9%.

При этом соцопрос показывает, что число украинцев, негативно относящихся к политикам из последней группы (с рейтингом позитива менее 30%), превышает доброжелательно настроенных граждан.

Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству страны территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8% .

Теги: #соцопрос
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