Пресс-конференции

17:46 16.07.2019

Смешко выступает за ужесточение наказания за коррупцию

1 мин читать

Киев. 16 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Верховная Рада должна унормировать законодательство, чтобы обеспечить эффективную борьбу с коррупцией, заявляет лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

"Парламент, куда сейчас мы идем своей политической силой… должен распутать колючую, как проволока, запутанную правовую систему государства, которая не способна бороться с коррупцией, не способна обеспечить национальную безопасность и оборону государства", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Смешко высказался за введение "более жесткого" наказания за коррупцию, однако не конкретизировал, каким оно должно быть.

"Первое, что мы будем делать… это (предложим – ИФ) пакет законов, который заставит выполнять полномочия, Конституцию, закон о президенте, об импичменте, о специальных следственных комиссиях. Нужно принимать закон об оппозиции, о местном самоуправлении, о судоустройстве, о борьбе с коррупцией", - рассказал лидер партии "Сила и честь".

Теги: #антикоррупция #выборы #смешко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 16.07.2019
Смешко выступает за ужесточение наказания за коррупцию

Смешко выступает за ужесточение наказания за коррупцию

17:41 16.07.2019
Более 280 тыс. украинцев временно сменили место голосования к выборам Рады - ЦИК

Более 280 тыс. украинцев временно сменили место голосования к выборам Рады - ЦИК

17:03 16.07.2019
Фактов вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксировано

Фактов вмешательства РФ в выборы в Украине в настоящее время не зафиксировано

13:00 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

12:46 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

12:18 16.07.2019
Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

Проведение досрочных местных выборов укрепит позиции криминалитета в местных органах власти, считает Садовой

11:47 16.07.2019
"Укрпошта" во вторник прекращает прием политической рекламы

"Укрпошта" во вторник прекращает прием политической рекламы

11:01 16.07.2019
В Раду могут пройти пять партий – опрос КМИС

В Раду могут пройти пять партий – опрос КМИС

09:50 16.07.2019
Верховный суд подтвердил отмену снятия Рената Кузьмина с регистрации кандидатом в нардепы

Верховный суд подтвердил отмену снятия Рената Кузьмина с регистрации кандидатом в нардепы

09:45 16.07.2019
До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" заявляет о фейковых SMS-рассылках о том, что партия не проходит в Раду

В "Голосе" предлагают сажать в тюрьму на 13-15 лет за "сепаратные переговоры" с представителями страны-агрессора

Смешко: Из-за действий НКРЭКУ каждая украинская семья потеряла примерно 20 тыс. грн

Смешко намерен регулярно отчитываться перед избирателями в случае прохождения его политсилы в Раду

Украина вводит электронные товарно-транспортные накладные

Новое предложение столичных офисов в 2019-2020 гг. составит 187 тыс. кв.м – UTG

"Агро-Вильд Украина" с немецкими инвестициями заявила о незаконной перерегистрации "дочки" и попытках присвоить урожай

Темпы строительства жилья в Киеве сокращаются по итогам I кв.-2019 – UTG

"Укрспирт" возобновит отгрузки спирта после разъяснений Минфина

Девелоперы увеличивают активность строительства ТРЦ в регионах – UTG

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА