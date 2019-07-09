Пресс-конференции

15:57 09.07.2019

Шесть политсил могут пройти в Раду – опрос

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Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и "Сила и честь", свидетельствуют результаты опроса Украинского института изучения общественного мнения.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник данным, партию "Слуга народа" готовы поддержать 37,8% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать; "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,1%, ВО "Батькивщина" – 8,4%, "Европейскую солидарность" – 6,8%, "Голос" – 6% опрошенных, партию "Сила и честь" – 5,6%.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% "Радикальная партия Олега Ляшко" – 3,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,5%, "Гражданская позиция" с поддержкой 3,4% голосов и "Оппозиционный блок – партия мира и развития" с поддержкой 3,3% респондентов.

Кроме того, украинцы готовы поддержать ВО "Свобода" - 3,2%, "Аграрную партию" – 3,1% и "Объединение "Самопомич" – 2,1%.

Опрос был проведен Украинским институтом изучения общественного мнения с 1 по 7 июля. Всего опрошено 2012 респондентов методом face to face. Статистическая погрешность составляет 2,2%.

Теги: #опрос #рада
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