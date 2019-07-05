Риски срыва выборов в Раду из-за решения суда о пережеребъевке партий достаточно серьёзные - КИУ

Киев. 5 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Решение Шестого апелляционный административного суда о проведении Центральной избирательной комиссией повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду ставит под угрозу проведение выборов, считает генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"В случае если будет негативный вывод Верховного суда, у нас достаточно серьезные проблемы, включая с угрозой срыва избирательного процесса. Я не преувеличиваю – риски достаточно серьёзные", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что напечатано уже более пяти миллионов бюллетеней и существуют проблемы с резервом бумаги на полиграфкомбинате "Украина", где их печатают.

"Есть большие сомнения, что за 16 дней (оставшихся до дня голосования - ИФ) можно напечатать такое количество избирательных бюллетеней. На это нужны дополнительные средства, которые не предусмотрены действующим законодательством", - отметил Кошель.

В четверг стало известно, что Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку партий. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук, которая также заявила, что ЦИК будет оспаривать решение суда.