Пресс-конференции

13:34 02.07.2019

"Укрпрофздравница" заявляет о рейдерском захвате Клинического санатория им. Пирогова в Одессе

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Киев. 2 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Уволенный директор дочернего предприятия "Клинический санаторий им.Пирогова" (Одесса) Араик Погосян, который в настоящее время находится на больничном, с использованием рейдерских схем блокирует работу санатория.

Об этом заявил начальник управления имущественных вопросов ЧАО лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница" Дмитрий Довганенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, Погосян в течение четырех месяцев находится на больничном, чем блокирует работу и право подписывать документы назначенному врио директора Александру Нагорничевскому.

"Уволенный в марте с должности Погосян уже четыре месяца находится на больничном, при этом использует почти рейдерские схемы. Печерский райсуд Киева 4 апреля своим решением запретил всем госрегистраторам вносить изменения или сведения в отношении руководителя ДП "Клинический санаторий им. Пирогова". Таким образом, полностью блокируется работа предприятия, поскольку только официальный юридический руководитель имеет право подписывать бухгалтерские и другие документы. При этом соответствующее постановление суда было вынесено еще 4 апреля, заседание по сути назначено на 16 сентября. В течение этого времени предприятие будет заблокировано. В последние два-три месяца госрегистраторы Столяров и Никитина, в свою очередь, вносят в Госреестр юрлиц данные, в частности, отменяют сведения о внесении информации о врио директора Нагорничевского. Кроме того, полагаю, что вышеуказанное решение суда является незаконным, поскольку оно вынесено с нарушением норм трудового, гражданско-процессуального законодательства и в целом норм судебной практики",- сказал Довганенко.

По его словам, в настоящее время решение Печерского райсуда Киева обжаловано в апелляционной инстанции. Слушание назначено на 31 июля.

В свою очередь, руководитель управления контроля нормативно-правовых требований субъектами хозяйствования Федерации профсоюзов Украины Петр Бернацкий заявил: решение об увольнении Погосяна было законным и принято по итогам проверки санатория комиссиями.

"В связи с многочисленными жалобами отдыхающих было создано несколько комиссий. Иногда их работу беспричинно блокировали. Во время проверок было зафиксировано превышение служебных полномочий руководством санатория при осуществлении финансово-хозяйственных операций без согласования с правлением ДП. Это и стало основанием и предметом рассмотрения на президиуме ФПУ в марте 2019 года. Во исполнение решения президиума набсовет решил уволить руководителя предприятия Погосяна", - сказал он.

Как сообщил врио директора ДП "Клинический санатории им.Пирогова" Нагорничевский, сложившаяся ситуация не влияет на пребывание в санатории отдыхающих.

Теги: #санаторий #захват
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