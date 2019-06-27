Пресс-конференции

11:49 27.06.2019

Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил, заявляют в КИУ

3 мин читать

Киев. 27 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Отличительная особенность агитации в ходе избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду – проведение концертов в поддержку политических сил или кандидатов в народные депутаты, отмечает генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель

"В отличие от предыдущих парламентских выборов, одной из самых распространенных форм агитации на выборах 21 июля стало проведение концертов в поддержку политических сил или отдельных кандидатов в народные депутаты", - сообщил Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, студия "Квартал 95", деятельность которой ассоциируется с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировала серию музыкально-юмористических концертов в 19 городах Украины с 29 июня по 16 июля.

Кошель также отметил, что в регионах Украины проходят концерты группы "Океан Эльзы", лидером которой является Святослав Вакарчук, возглавляющий избирательный список политической партии "Голос" (18 июня такой концерт состоялся во Львове).

По оценке КИУ, не менее 15 украинских исполнителей участвовали в развлекательных агитационных мероприятиях в поддержку определенных политических партий или кандидатов в июне.

Гендиректор КИУ напомнил, что в соответствии с законом проведение концертов является одной из форм предвыборной агитации. Он уточнил, что наличие во время проведения концерта политической символики партии или кандидата, обсуждения положений их предвыборных программ или же прямые призывы голосовать "за" или "против" должны рассматриваться как деятельность, побуждающая избирателей голосовать за определенного кандидата, а, следовательно, является агитацией.

Он отметил, что фактически до официальной регистрации субъектов избирательного процесса началась так называемая кампания "Добрых дел", которую организовывали для своих округов будущие кандидаты.

Кошель назвал Топ-5 технологий, которые использовали кандидаты в одномандатных округах. По его словам, наиболее распространенная из них – предоставление подарков учреждениям дошкольного и школьного образования. "Такого всплеска работы с детьми и школьниками, который был в начале июня, мы не помним ни в одной избирательной кампаний", – подчеркнул Кошель.

По его словам, политики фактически через эмоции детей пытались привлечь голоса их родителей и массово занимались благотворительностью и псевдоблаготворительностью: установление окон и дверей в школах и детских садах, проведение праздников, массовая раздача сладостей и ценных призов, раздача бесплатных товаров и услуг избирателям, участие потенциальных и зарегистрированных кандидатов в народные депутаты в открытии социальных объектов, которые финансируются местными властями, отчет местных политиков о количестве средств, привлеченных на округ за время их работы народными депутатами.

"От благотворительного фонда Юрия Деревянко, который, очевидно, не имеет юридического отношения к этому политику, лучшие ученики и учителя получили награды от 500 до 2000 грн", - рассказал Кошель.

В то же время он отметил, что кандидаты почти не используют такую форму агитации как непосредственные встречи с гражданами.

Теги: #агитация #киу #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 27.06.2019
В полицию Харьковщины поступило 80 связанных с выборами обращений, открыто 3 производства, в том числе о "кандидатах-двойниках"

В полицию Харьковщины поступило 80 связанных с выборами обращений, открыто 3 производства, в том числе о "кандидатах-двойниках"

10:39 27.06.2019
"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

10:36 27.06.2019
"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

10:28 27.06.2019
"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

10:02 27.06.2019
Суд отстранил от должности мэра Василькова, фигурирующего в деле о подкупе избирателей

Суд отстранил от должности мэра Василькова, фигурирующего в деле о подкупе избирателей

00:58 27.06.2019
ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

22:35 26.06.2019
В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

18:57 26.06.2019
В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

16:08 26.06.2019
Расходы ЦИК на подготовку и проведение выборов в Раду составят около 2 млрд грн – замглавы комиссии

Расходы ЦИК на подготовку и проведение выборов в Раду составят около 2 млрд грн – замглавы комиссии

16:04 26.06.2019
ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский - Слипачук

ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский - Слипачук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня – гендиректор КИУ

На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

Почти половина украинцев готовы поддержать автономию неподконтрольных территорий Донбасса в составе Украины – опрос

70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на востоке страны – опрос

Порошенко не вызывали на допрос в ГБР в рамках расследуемых дел по заявлениям Портнова и Шуфрича – адвокат

В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

Уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений – адвокат Порошенко

Уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений – адвокат Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА