70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на востоке страны – опрос

Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 40,4% украинцев считают, что президент страны, безусловно, должен пойти на прямой диалог с Российской Федерацией ради установления мира на востоке страны, 30% считают, что скорее должен пойти на такие переговоры, свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".

При этом 10,4 опрошенных категорически против такого решения, а 8,3% - скорее против, еще 10,9% - затруднились ответить.

54,8% респондентов считают или склонны считать, что президент Украины должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" ради установления мира на востоке страны.

60,7% украинцев считают или скорее склоняются к мнению, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения оккупированных территорий, 24,2% придерживаются противоположного мнения, 15% затруднились ответить.

37% украинцев поддерживают вариант решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей в виде предоставления этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины, 18,2% поддерживают продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем, 17,3% - за официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины, и их изоляцию.

49,5% опрошенных поддержали бы или скорее поддержали решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону; объем выборочной совокупности: 3000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%; уровень кооперации респондентов волна 51%.