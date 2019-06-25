Пресс-конференции

13:00 25.06.2019

70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на востоке страны – опрос

2 мин читать

Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 40,4% украинцев считают, что президент страны, безусловно, должен пойти на прямой диалог с Российской Федерацией ради установления мира на востоке страны, 30% считают, что скорее должен пойти на такие переговоры, свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".

При этом 10,4 опрошенных категорически против такого решения, а 8,3% - скорее против, еще 10,9% - затруднились ответить.

54,8% респондентов считают или склонны считать, что президент Украины должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" ради установления мира на востоке страны.

60,7% украинцев считают или скорее склоняются к мнению, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения оккупированных территорий, 24,2% придерживаются противоположного мнения, 15% затруднились ответить.

37% украинцев поддерживают вариант решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей в виде предоставления этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины, 18,2% поддерживают продолжение боевых действий, направленных на восстановление полного контроля Украины над этими территориями военным путем, 17,3% - за официальное признание того, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины, и их изоляцию.

49,5% опрошенных поддержали бы или скорее поддержали решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону; объем выборочной совокупности: 3000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%; уровень кооперации респондентов волна 51%.

Теги: #рф #переговоры #опрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:13 25.06.2019
На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

13:12 25.06.2019
На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

На референдуме за вступление в НАТО сегодня проголосовали бы 49% украинцев, а 56,7% - за вступление в ЕС – опрос

12:59 25.06.2019
Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

12:36 25.06.2019
В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

12:21 25.06.2019
В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

12:19 25.06.2019
Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

11:23 25.06.2019
В ПАСЕ оспорены полномочия делегации России, утверждение откладывается на 24 часа

В ПАСЕ оспорены полномочия делегации России, утверждение откладывается на 24 часа

22:38 24.06.2019
Помпео обсудил с наследным принцем Абу-Даби Иран и укрепление безопасности в Ормузском проливе

Помпео обсудил с наследным принцем Абу-Даби Иран и укрепление безопасности в Ормузском проливе

21:41 24.06.2019
Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

18:04 24.06.2019
Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина украинцев готовы поддержать автономию неподконтрольных территорий Донбасса в составе Украины – опрос

Порошенко не вызывали на допрос в ГБР в рамках расследуемых дел по заявлениям Портнова и Шуфрича – адвокат

Уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений – адвокат Порошенко

Уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений – адвокат Порошенко

В Раду могут пройти шесть партий, лидирует "Слуга народа" – опрос "Социса"

Тимошенко выступает за широкую коалицию в Раде после внеочередных выборов

"Батькивщина" обратилась в ГБР с заявлением о доведении до искусственного банкротства ГТС – Тимошенко

Журналисты назвали цензуру со стороны собственника СМИ и низкую квалификацию коллег основными угрозами для свободы слова в Украине – опрос

"Софт Оил" заявляет о законности импорта базового масла и отсутствии оснований для ареста продукции

Пять партий имеют реальные шансы пройти в Раду, еще одна балансирует на грани с учетом погрешности – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА