В Раду могут пройти шесть партий, лидирует "Слуга народа" – опрос "Социса"

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Киев. 21 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля, лидирует партия "Слуга народа", свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Согласно результатам соцопроса, обнародованным в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 37,1,% среди всех опрошенных избирателей.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер в парламент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,7%), "Европейская солидарность" (6,9%), "Батькивщина" (6,8%) и партия "Голос" - 5,3%.

При этом шансы пройти в парламент, учитывая статистическую погрешность, имеет партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,2% респондентов.

Не преодолевают пока 5%-й проходной барьер партия "Гражданская позиция", за которую готовы отдать свои голоса 2,1% опрошенных, Радикальная партия (1,7%), ВО "Свобода" (1,4%), "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" (1,3%), "Украинская стратегия" (1%), "Самопомич" (0,9%). Другие партии набирают меньше 0,7%. Еще 16,1% респондентов отказались отвечать на вопрос или не определились с выбором, 6,2% сказали, что не принимали бы участие в голосовании.

Среди тех, кто уже определился со своим выбором и будет голосовать на внеочередных выборах народных депутатов, партию "Слуга народа" намерены поддержать 47,6% респондентов "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,4%, "Европейскую солидарность" – 8,8%, "Батькивщину" – 8,7%, "Голос" – 6,8%, "Силу и честь" – 4,1%.

Партия "Гражданская позиция" получает 2,7% голосов определившихся избирателей, Радикальная партия - 2,2%, "Свобода" - 1,7%, "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" - 1,6%, "Украинская стратегия" - 1,3%, "Самопомич" - 1,2%, другие партии -0,8%.

Исследование проводилось 14 - 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность выборки составила +/-2,2%.