Более половины украинцев считают реальной угрозу РФ для независимости и территориальной целостности Украины – опрос "Социса"

Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Более половины граждан Украины считают угрозу России реальной для независимости и территориальной целостности украинского государства.

Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

55,9% респондентов считают, что угроза президента РФ Владимира Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной.

31,9% опрошенных считают такую угрозу скорее преувеличенной. 12,3% отказались отвечать или не знали, что сказать.

Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.