Пресс-конференции

11:58 14.06.2019

Почти 70% украинцев назвали ситуацию в стране напряженной, более трети за самостоятельное развитие Украины – опрос "Социса"

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Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Около 70% граждан Украины считают ситуацию в стране напряженной.

Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно данным исследования, 67,7% участников опроса охарактеризовали ситуацию в Украине как напряженную, 19,9% считают её стабильной, 8,9% полагают, что ситуация в стране взрывоопасная. 3,5% отказались ответить на вопрос.

Только 25,9% респондентов считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 48,6% полагают, что события происходят в чём-то правильно, а в чём-то неправильно, 20% опрошенных уверены в неправильном развитии событий, 5,6% затруднились ответить или не ответили на вопрос.

35,8% респондентов считают, что Украина должна иметь собственный путь развития и опираться исключительно на свои ресурсы. 31,7% высказываются за необходимость добиваться членства в Европейском Союзе, 15,9% склоняются к тому, что Украине нужна как интеграция в ЕС, так и развитие тесных отношений с соседними странами на востоке.

Только 12,5% граждан высказываются за необходимость восстановить дружественные отношения с Россией и странами СНГ. 0,3% выбрали "другое". 3,9% не знали ответа на вопрос или отказались отвечать.

Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

Теги: #опрос
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