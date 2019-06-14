Пресс-конференции

11:34 14.06.2019

Опрос "Социса": почти 70% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, чуть более половины - в НАТО

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Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Около 70% украинских граждан готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Евросоюз и немного более половины - за вступление в НАТО.

Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

68,1% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 17,1% были бы против, 5,9% не принимали бы участие в референдуме, 8,9% отказались или не знали ответа на вопрос.

51,1% ответили бы утвердительно на вопрос референдума о вступлении Украины в НАТО, 29,4% проголосовали бы против, 7,4% не участвовали бы в референдуме, а 12,1% отказались или не знали ответа.

Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

Теги: #референдум #опрос
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